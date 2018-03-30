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Первый в мире памятник Дэвиду Боуи осквернили сразу после открытия
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Первый в мире памятник Дэвиду Боуи осквернили сразу после открытия 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На днях в Англии состоялось торжественное открытие статуи в честь умершего в 2016 году всемирно известного певца Дэвида Боуи. Однако не прошло и суток, как памятник был осквернен.
Статуя в честь Боуи появилась на рыночной площади в городе Эйлсбери, графство Бакингемшир, где музыкант впервые выступал с концертами под псевдонимом Зигги Стардаст. Здесь же в начале 1970-х годов были презентованы его два альбома. Статуя мультимедийная: каждый час из колонок, которые встроены в бронзовую фигуру, играет какая-то песня Боуи. Внешний вид придумал скульптор Эндрю Синклер, он хотел показать сразу много разных образов, которые использовал Дэвид в своих выступлениях и клипах.
К появлению такого монумента многие отнеслись доброжелательно. «Такому человеку памятник необходим, спасибо причасным» «Идея хорошая, но сам памятник, по-моему, не очень…» «Ура! Даже запоздали» Однако практически в тот же день монумент был осквернен неизвестными вандалами. Судя по всему, претензии у хулиганов не к самому музыканту, а к потраченным на статую средствам, ведь памятник облит краской, а рядом надпись «Сначала накормите бездомных». Непонятно, к кому обращаются авторы надписи. Средства на скульптуру были собраны с граждан на площадке «Kickstarter» по инициативе владельцев заведения, где впервые выступал Боуи. Поклонники музыканта собрали около 100 тысяч фунтов. Власти назвали инцидент «бессмысленным».
В честь музыканта после его смерти проходили многочисленные концерты, но в материальной форме было лишь создание именных футболок. И вот теперь есть памятник, к которому могут приезжать преданные поклонники творчества певца.
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