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Группа «Animal ДжаZ» показала людям «Счастье»
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Группа «Animal ДжаZ» показала людям «Счастье» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Animal ДжаZ/Facebook
Питерская рок-группа выпустила новый, девятый по счету, студийный альбом, работа над которым велась на протяжении последних трех лет.
Вокалист коллектива Александр Красовицкий поделился с поклонниками своим пониманием счастья и добавил, что именно таким чувством «наполнены» все 13 композиций, которые вошли в новый альбом.
Я такой человек — у меня часто внутри холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни — огонь и яркий свет. Между этими стихиями моя душа и мечется вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда нет ни пожара, ни мороза, — это и есть счастье.
Музыканты уже похвастались, что их детище сразу поднялось на первую строчку в топе iTunes. Вот оно, «Счастье».
Обложка альбома «Счастье»
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