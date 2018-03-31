Группа «Animal ДжаZ» показала людям «Счастье»

Питерская рок-группа выпустила новый, девятый по счету, студийный альбом, работа над которым велась на протяжении последних трех лет.

Вокалист коллектива Александр Красовицкий поделился с поклонниками своим пониманием счастья и добавил, что именно таким чувством «наполнены» все 13 композиций, которые вошли в новый альбом.

Я такой человек — у меня часто внутри холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни — огонь и яркий свет. Между этими стихиями моя душа и мечется вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда нет ни пожара, ни мороза, — это и есть счастье.

Музыканты уже похвастались, что их детище сразу поднялось на первую строчку в топе iTunes. Вот оно, «Счастье».