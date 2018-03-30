Самое большое простое число опубликовали альбом «Мы не спали, мы снились»

В пластинку вошло 12 композиций, в числе которых «фиты» с Наадя и Thomas Mraz. Артист в iTunes. Послушать релиз в нашем паблике в «Вконтакте». https://www.youtube.com/watch?v=qGq7awDaY2Q