Интеллигентная популярная музыка певицы Aset

10 апреля новую программу представит певица ASET (Асет Самраилова) — яркая поп-фанк дива, получившая широкую известность после участия во втором сезоне телепроекта «Голос», и шоу «Главная Сцена» на телеканале «Россия».

За своеобразный стиль исполнения ее прозвали «Российской Алишей Кис» — необычный тембр голоса с «легкой хрипотцой», делает ее узнаваемой, а природное обаяние, самоирония и открытость ASET не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Певица регулярно выступает на лучших площадках Москвы и других городов России и за рубежом, как сольно так и в составе собственного музыкального коллектива с одноименным названием. Так же певица участвует в лучших музыкальных фестивалях страны.

Творчество ASET представляет собой смешение разных стилей и жанров — популярной музыки, фанка, соула, джаза и даже рока, привлекающее внимание как критиков, так и слушателей. Певица нового поколения, песни которой на русском языке звучат так, будто написаны зарубежным исполнителем. ASET часто удивляет своих поклонников многоликостью и многогранностью не только сценических образов, но и своего исполнения. Каждый раз слушатель открывает в этой певице что-то новое, узнает еще одну сторону ее творчества, в котором обязательно найдется то, что ему придется по душе. Лирические, чувственные мелодии, задорные веселые фанковые песни и даже немного «хулиганских» композиций в стиле Ленинграда — все это умещается в одном артисте и неизменно вызывает восторг публики.

ASET выпустила 2 альбома — первый «Lonely Way» (2016г) полностью на английском в стиле соул, джаз, второй — «Пока мы здесь» (2017г) полностью на русском языке в стиле, как говорит сама певица — «интеллигентной популярной музыки».

10 апреля в клубе «16 тонн» слушателей ждут не только уже любимые и известные авторские композиции, но и премьерные песни, которые только готовятся к выпуску. Не обойдется и без специальных гостей и подарков — самые активные зрители получат памятные призы с автографом певицы.