The Rasmus в Нижнем Новгороде ответили на вопросы про темную сторону и водку

— Интересно, как вы придумываете такие точные слова для текстов ваших песен? Когда вы пишите песни и сочиняете музыку вы вкладываете туда частичку своей души. Какие эмоции в основном заставляют вас писать?

— Я сейчас как раз пишу одну песню, прямо во время тура, — рассказал солист Лаури. — Однажды ночью я шёл на вечеринку через толпу, как бы глядя на это всё со стороны, и у меня возникли очень сильные эмоции, которые заставили меня начать писать об этом песню. Мне кажется, любому автору очень важно смотреть на мир вокруг, записывать что-то и включать воображение, стараться прочувствовать происходящее. Так приходит вдохновение.

— Вы меняете жизни людей через свою музыку. Не чувствуете ли Вы ответственность что меняете мироощущение людей через свое творчество?

— Я считаю, что наши песни могут поддерживать в трудную минуту, придавать сил. Мне многие говорили, что наши песни как-то помогали им в жизни. И это, конечно же, лучший комплимент. Когда я пишу музыку, мне самому хочется почувствовать себя лучше. А когда я пою о чем-то грустном, о том, что причиняет боль, мне действительно становится лучше.

— Я знаю о том, что вы собираете иконы из России. И у меня для вас есть подарок — Дева Мария, фигурка из фарфора. Она будет защищать вас и помогать в нужное время. И у меня еще вопрос: что вы коллекционировали, когда были маленькими? Какие у вас были хобби?

— Я собирал марки, когда был маленьким. У меня огромная коллекция у мамы дома. И когда-нибудь я её продам, если вдруг мне понадобятся деньги, — смеется барабанщик Аки. — Там есть старые марки военных времён, и это реально круто!

— В основном все ваши клипы и песни наполнены мистицизмом. У вас был мистический опыт, который повлиял на вас?

—Я читал много книг, когда начал интересоваться подобными вещами, и черпал оттуда многие идеи и вдохновение — тёмная сторона, ну, вы понимаете, — ответил Лаури. — Это очень интересно! Есть в этом что-то порочное.

—Сейчас вы живете в Калифорнии? Вам там нравится больше, чем в Финляндии? Вы всей группой туда перебрались? Из-за погоды? Что повлияло на ваше решение?

— Мне там очень нравится, — рассказал Лаури. — Жизнь, конечно, круто поменялась, но там так красиво, и я вижу это каждый день. Это очень круто. Совсем по-другому, и я всё ещё привыкаю, но это очень здорово!

— Ээро (вокалист и гитарист, — прим.ред) живёт в Сиднее сейчас, — ответил Аки. — Он учится в киноакадемии. Я и Паули (гитарист, — прим.ред) сейчас живём в Хельсинки, на другой стороне планеты от ребят.

— Что помогает вам бороться с негативом?

— Наверное, то, что я стараюсь не унывать. Если ты слишком много думаешь о плохом, ты утонешь в этом, — поделился Лаури. — Ещё очень важно иметь друзей рядом, уметь отдыхать, веселиться. Например, мы очень дружим с ребятам из группы. Нам всегда очень весело, когда мы вместе ездим в туры. У нас, конечно же, есть частная жизнь, дети, ответственность — вещи, которые как бы неприкосновенны. И вот мы едем в тур, и это хорошая возможность отдохнуть от этого, подурачиться, снова ненадолго стать подростком, расслабиться…

— Глупые шутки и всё такое, — подхватил Аки. — Мы только вчера об этом говорили. Что мы очень рады, что у нас до сих пор есть эта группа, которая даёт нам возможность путешествовать, устраивать концерты. Это прекрасная жизнь! Позволяет оставаться живым, не терять «свежесть».

— Да, действительно мы как раз говорили об этом, — отметил Лаури. — Это шестинедельный тур по России. И мы предположили, что после его завершения мы будем выглядеть на три месяца старше, но чувствуем-то мы себя на три месяца моложе. И для мозга это тоже полезно.

— Да, для мозга это очень полезно. Я хочу подарить вам кое что это оберег, он принесет вам удачу и защитит вас от депрессии и темных мыслей. принесет вдохновение для написания музыки.

— В интервью в 2013 году вы рассказывали, как ехали из Челябинска в Омск на поезде трезвыми и это было скучно, но зато вы посмотрели красоту сибирской природы. Вы говорили, что очень жалели, что не взяли с собой водку. В этот раз вы тоже много путешествовали на поезде. Взяли водку в этот раз? На поезде ехать долго и утомительно…

— Мо-моему, это весело — ехать на поезде, — сказал Аки. — Кому-то это может показаться тяжело, но нам наоборот нравится. Мне поезда больше нравятся, чем самолеты. В среду у нас было два перелёта. Из Самары в Москву…

— У меня для вас подарок — русская водка! Для хорошего настроения.

— Прекрасно! Это как раз кстати. Теперь можно выбирать, что нам больше нравится — это или это (попеременно смотрит на водку и статуэтку Девы Марии, —прим.ред.), — смеется Лаури.

— Вы уже были в Нижнем? Какие у вас здесь любимые места? Что вам нравится здесь?

— Мы были здесь всего однажды. И я помню, как в Milo Club внезапно вырубили электричество посреди концерта, и решение проблемы заняло какое-то время, так что шоу пришлось свернуть ненадолго, минут на 10, — вспомнил Аки. — Это была полная неразбериха, люди забеспокоились, потому что пропал звук. Я побежал «в народ», а Эрро начал играть для кого-то на акустике, без звука.

На прощание наш корреспондент подарил музыкантам шапку морского десантника северного флота, как раз для снежной нижегородской весны. Во время вечернего концерта музыканты даже принесли шапку на концерт.

Ранее мы публиковали 7 фактов о группе The Rasmus.