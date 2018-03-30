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В сети появилась полная запись OTD Live Ивана Дорна
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В сети появилась полная запись OTD Live Ивана Дорна 

Собака 43 минуты назад
Фото: Собака
Режиссер Геннадий Трунов решил сделать концерт, как камерный документальный спектакль с англоязычной электронной музыкой вместо актерского текста. Световым оформлением OTD Live занималось бюро Sila Sveta, которое сотрудничало с Met Gala, Vogue, Большим театром и многими другими крупными компаниями и институтами.
Концерт был снят при помощи восьми профессиональных камер и пяти мобильных телефонов. Операторы, снимавшие на мобильные телефоны находились в зале и работали в тяжелых «полевых условиях» полной темноты и набитого битком зала Stadium Live.
Ранее Иван Дорн записал уникальный мультикультурный фичеринг совместно с казахским музыкантом Галымжаном Молданазаром. Песня написана на двух языках — украинском и казахском.
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