Продажа билетов на Нуриевский фестиваль в Казани начнется 31 марта 

В субботу, 31 марта в продажу поступят билеты на спектакли XXXI Международного фестиваля классического балета им. Р. Нуриева. Стоимость билетов составит от 500 до 3000 рублей. Приобрести их можно будет любым удобным способом. В кассе театра оперы и балета им. М. Джалиля (с 10:00 до 19:00). Через портал государственных услуг РТ. Через распространителей. Через сайт Kassir.ru. Фестиваль проходит в Казани с 10 по 23 мая. В этом году он приурочен к 80-летию со дня рождения Рудольфа Нуриева. В первый день фестиваля покажут «Баядерку» на музыку Людвига Минкуса. Постановка хореографии балета — Мариус Петип.