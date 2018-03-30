Ещё
Продажа билетов на Нуриевский фестиваль в Казани начнется 31 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажа билетов на Нуриевский фестиваль в Казани начнется 31 марта 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В субботу, 31 марта в продажу поступят билеты на спектакли XXXI Международного фестиваля классического балета им. Р. Нуриева. Стоимость билетов составит от 500 до 3000 рублей. Приобрести их можно будет любым удобным способом. В кассе театра оперы и балета им. М. Джалиля (с 10:00 до 19:00). Через портал государственных услуг РТ. Через распространителей. Через сайт Kassir.ru. Фестиваль проходит в Казани с 10 по 23 мая. В этом году он приурочен к 80-летию со дня рождения Рудольфа Нуриева. В первый день фестиваля покажут «Баядерку» на музыку Людвига Минкуса. Постановка хореографии балета — Мариус Петип.
Казанский репортер: последние новости
Финансируемый Миннихановым «День эчпочмака» снимут на татарском языке В Альметьевске открылась выставка «Полюс холода» КАМАЗу предоставят землю для строительства музея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение