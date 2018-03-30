«Черешневый лес» 2018: полная программа мероприятий 

«Черешневый лес» — открытый фестиваль искусств Bosco di Ciliegi. С 2001 года каждую весну он дает большую программу театральных и музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. От «Вишневого сада» к «Черешневому лесу» — такова скрытая метафора фестиваля.
18-й фестиваль «Черешневый лес» разнообразен (впрочем, как всегда): театр, музыка, литература, кино. Спектакли, концерты и выставки пройдут на хорошо известных и новых площадках. Важное событие произойдет в новом Парке Зарядье: первый большой симфонический концерт с участием Дениса Мацуева. Там же будут вручать премию Олега Янковского.
ТЕАТР
«Rain» / «Дождь»
Дождь
Российская премьера спектакля Анны Терезы де Кеерсмакер, бельгийской танцовщицы и хореографа, на музыку Стива Райха в исполнении ансамбля современной музыки Ictus. В основе балета «Дождь» все приемы современного театра Кеерсмакер: математические структуры, геометрическое использование пространства, искусство постоянной вариации. В течение 70 минут десять танцовщиков находятся в беспрерывном потоке движения.
14-15 мая. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.
«The Encounter» / «Встреча»
Моноспектакль выдающегося британского актера и режиссера Саймона Макберни для лондонского театра Complicité. Показ организован совместно с фестивалем «Золотая маска». Спектакль основан на книге о путешествии по Амазонке и рассказывает о встрече человека с природой, но по сути с самим собой. По словам Макберни, «The Encounter» — это своеобразная «прогулка по мозгу».
25-26 мая. Мастерская П. Фоменко.
«Каштанка»
Каштанка
Режиссерский дебют Юлии Пересильд в Псковском академическом театре драмы им. Пушкина. Но это не совсем чеховский сюжет. История собаки Каштанки просто вдохновила режиссера рассказать историю дворовой девчонки, открывшей в себе талант писать песни и ставшей рок-звездой. Но сможет ли она удержаться на сцене, и так ли нужно ли ей это? Показы спектакля организованы Фестивалем.
24 мая. Государственный Театр Наций, Малая сцена.
«Путешествие Гулливера»
Мировая премьера балета композитора Алексея Ларина, в постановке Георгия Исаакяна. По просьбе Театра имени Наталии Сац композитор дописал вторую часть к своему балету «Гулливер в стране лилипутов», и теперь зрители Детского музыкального театра смогут увидеть Гулливера и в стране лилипутов, и в стране великанов. «Мне кажется, сама история человека, который оказывается в разных мирах и разных масштабах — очень театральна по своей сути» — говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.
23 мая. Театр им. Н. И. Сац.
«Знаешь, мама, где я был?»
Премьера анимационно-документального фильма о Резо Габриадзе, грузинском художнике и режиссере, создателе тбилисского Театра Марионеток. Фильм снят его сыном Лео и спродюсирован Тимуром Бекмамбетовым.
Знаешь, мама, где я был На протяжении почти четверти века сын легендарного Резо наблюдал за отцом, и в течение семи лет собирал свои впечатления и материалы в эту уникальную ленту, где документальные кадры переплетаются с рисунками. Автор рисунков и сценария — сам Резо Габриадзе, а музыку написал Гия Канчели, соавтор Габриадзе-сценариста по фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза».
23 апреля. Демонстрационный зал ГУМа.
ЛИТЕРАТУРА И АРТ-ИСКУССТВО
28 марта в ИТАР-ТАСС состоится презентация книги «Жизнь в балете», написанная братом выдающейся балерины Майи Плисецкой — Азарием Плисецким. Книга повествует об их семье.
Жизнь в балете
С 26 апреля по 5 сентября в ГМИИ им. Пушкина при поддержке фестиваля «Черешневый лес» представит выставку «Скульпторы и livre d’artiste»., где будут совмещены графика знаменитых скульпторов в изданиях livre d’artiste («книги художника») и их пластические работы. Графика в книгах художника Огюста Родена, Аристида Майоля, Альберто Джакометти, Генри Мура, многих других из коллекции Георгия Генса и Бориса Фридмана будет впервые показана в России. В рамках фестиваля пройдут кураторские экскурсии.
17 мая в Петровском пассаже состоится иммерсивная выставка ETRO. 50 к 50-летию итальянского бренда Etro. На две недели тотальная инсталляция займет пространства Петровского пассажа.
МУЗЫКА
22 мая музыкальную часть фестиваля откроет концерт Дениса Мацуева с Национальным академическим оркестром народных инструментом России им. Осипова в Парке Зарядье. В этот же день будет вручена Премия Олега Янковского «Творческое открытие», которая ежегодно присуждается в рамках «Черешневого леса».
28 мая. В Большом зале Консерватории состоится симфонический концерт к 100-летию Леонарда Бернстайна в исполнении Государственного академического оркестра им. Светланова под управлением американского дирижера Марка Мандарано.