«Черешневый лес» 2018: полная программа мероприятий

«Черешневый лес» — открытый фестиваль искусств Bosco di Ciliegi. С 2001 года каждую весну он дает большую программу театральных и музыкальных событий, выставок, издательских и арт-проектов. От «Вишневого сада» к «Черешневому лесу» — такова скрытая метафора фестиваля.

18-й фестиваль «Черешневый лес» разнообразен (впрочем, как всегда): театр, музыка, литература, кино. Спектакли, концерты и выставки пройдут на хорошо известных и новых площадках. Важное событие произойдет в новом Парке Зарядье: первый большой симфонический концерт с участием Дениса Мацуева . Там же будут вручать премию Олега Янковского

ТЕАТР

«Rain» / «Дождь»

Дождь

Российская премьера спектакля Анны Терезы де Кеерсмакер, бельгийской танцовщицы и хореографа, на музыку Стива Райха в исполнении ансамбля современной музыки Ictus. В основе балета «Дождь» все приемы современного театра Кеерсмакер: математические структуры, геометрическое использование пространства, искусство постоянной вариации. В течение 70 минут десять танцовщиков находятся в беспрерывном потоке движения.

14-15 мая. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

«The Encounter» / «Встреча»

Моноспектакль выдающегося британского актера и режиссера Саймона Макберни для лондонского театра Complicité. Показ организован совместно с фестивалем «Золотая маска». Спектакль основан на книге о путешествии по Амазонке и рассказывает о встрече человека с природой, но по сути с самим собой. По словам Макберни, «The Encounter» — это своеобразная «прогулка по мозгу».

25-26 мая. Мастерская П. Фоменко.

«Каштанка»

Каштанка

Режиссерский дебют Юлии Пересильд в Псковском академическом театре драмы им. Пушкина. Но это не совсем чеховский сюжет. История собаки Каштанки просто вдохновила режиссера рассказать историю дворовой девчонки, открывшей в себе талант писать песни и ставшей рок-звездой. Но сможет ли она удержаться на сцене, и так ли нужно ли ей это? Показы спектакля организованы Фестивалем.

24 мая. Государственный Театр Наций, Малая сцена.

«Путешествие Гулливера»

Мировая премьера балета композитора Алексея Ларина , в постановке Георгия Исаакяна . По просьбе Театра имени Наталии Сац композитор дописал вторую часть к своему балету «Гулливер в стране лилипутов», и теперь зрители Детского музыкального театра смогут увидеть Гулливера и в стране лилипутов, и в стране великанов. «Мне кажется, сама история человека, который оказывается в разных мирах и разных масштабах — очень театральна по своей сути» — говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

23 мая. Театр им. Н. И. Сац.

«Знаешь, мама, где я был?»

Премьера анимационно-документального фильма о Резо Габриадзе , грузинском художнике и режиссере, создателе тбилисского Театра Марионеток. Фильм снят его сыном Лео и спродюсирован Тимуром Бекмамбетовым.

Знаешь, мама, где я был На протяжении почти четверти века сын легендарного Резо наблюдал за отцом, и в течение семи лет собирал свои впечатления и материалы в эту уникальную ленту, где документальные кадры переплетаются с рисунками. Автор рисунков и сценария — сам Резо Габриадзе, а музыку написал Гия Канчели , соавтор Габриадзе-сценариста по фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза».

23 апреля. Демонстрационный зал ГУМа.

ЛИТЕРАТУРА И АРТ-ИСКУССТВО

Жизнь в балете

17 мая в Петровском пассаже состоится иммерсивная выставка ETRO. 50 к 50-летию итальянского бренда Etro. На две недели тотальная инсталляция займет пространства Петровского пассажа.

МУЗЫКА

22 мая музыкальную часть фестиваля откроет концерт Дениса Мацуева с Национальным академическим оркестром народных инструментом России им. Осипова в Парке Зарядье. В этот же день будет вручена Премия Олега Янковского «Творческое открытие», которая ежегодно присуждается в рамках «Черешневого леса».