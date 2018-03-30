Концерт, посвященный знаменитому азербайджанскому композитору, состоится в музыкальной школе на Михайлова

Концерт к 100-летию со дня рождения композитора Кара Караева дадут в детской музыкальной школе имени Генриха Нейгауза, которая расположена в Рязанском районе. Программа намечена на 28 апреля.

— На сцене выступят ученики нашей школы. Приглашаются все желающие, вход свободный, — рассказала заведующая учебной и методической работой музыкальной школы Ия Дубограева

Отметим, что Кара Караев — один из самых известных советских композиторов, автор опер, балетов, симфоний, произведений камерной, инструментальной музыки.

Начало в 17.00. Адрес: улица Михайлова, дом 20, корпус 2. (мю)