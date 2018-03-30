Ансамбль «Купавинка» из Балашихи отметил 45 лет со дня основания

Праздничный концерт состоялся в доме культуры «Купавна». Поздравить коллектив приехали ансамбль русской песни «Сударушки» из культурно-досугового

центра «Заря» и детские коллективы Дома культуры «Чайка» —

«Стежки-дорожки»

и «Калинушка». Они показали танцевальные и музыкальные номера. Во время концерта ансамбль «Купавинка» исполнил казачьи песни, романсы и частушки.

В этом году мы отмечаем 45 лет со дня основания ансамбля «Купавинка». Мы поем разные песни, но упор делаем на фольклор. Стараемся подбирать такие песни, которые многим неизвестны

— Алексей Мамаев.

Он отметил, что ансамбль основал бывший директор дома культуры «Купавна» Татьяна Левина . В ансамбле состоят люди пенсионного возраста, самому старшему участнику 92 года.

Ансамбль «Купавинка» был основан в 1973 году. Его артисты выступают в социальных центрах, библиотеках и на творческих фестивалях Балашихи.