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Ансамбль «Купавинка» из Балашихи отметил 45 лет со дня основания
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Ансамбль «Купавинка» из Балашихи отметил 45 лет со дня основания 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Праздничный концерт состоялся в доме культуры «Купавна». Поздравить коллектив приехали ансамбль русской песни «Сударушки» из  культурно-досугового
центра «Заря» и детские коллективы Дома культуры «Чайка» —
«Стежки-дорожки»
и «Калинушка». Они показали танцевальные и музыкальные номера. Во время концерта ансамбль «Купавинка» исполнил казачьи песни, романсы и частушки.
В этом году мы отмечаем 45 лет со дня основания ансамбля «Купавинка». Мы поем разные песни, но упор делаем на фольклор. Стараемся подбирать такие песни, которые многим неизвестны
— Алексей Мамаев.
Он отметил, что ансамбль основал бывший директор дома культуры «Купавна» Татьяна Левина. В ансамбле состоят люди пенсионного возраста, самому старшему участнику 92 года.
Ансамбль «Купавинка» был основан в 1973 году. Его артисты выступают в социальных центрах, библиотеках и на творческих фестивалях Балашихи.
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