Интервью с солистом группы ESTRADARADA Александром Химчуком

Песню про «Витю» знает каждый первый, в прошлом году ее напевали все. А вот солиста украинской группы ESTRADARADA мало кто, хотя творческий путь Александра Химчука очень долог и затрагивает все стороны шоу-бизнеса. Это и съемки клипов, и режиссура, и еще один популярный музыкальный украинский проект Mahno Project. Исправляем эту оплошность и публикуем интервью с фронтменом ESTRADARADA.

ESTRADARADA двумя словами — что это?

Александр Химчук: Чтобы понять смысл любого слова в этом мире, нужно его разобрать и собрать. Как ребенок собирает кубики. И все, что вы найдете — и есть смысл. Что можно найти в «ESTRADARADA»? Страдание, радость, да-да-да (экстрасогласие), потому что только тот, кто находится в полном согласии с этим миром, достоин в нем что-то менять. Это хорошая электронная музыка, которая качает.

На чем вы делаете акцент в развитии своего проекта? Какой философией окутана группа?

Александр Химчук: В первую очередь на красоте. Мы хотим донести до людей, что очень важно обращать внимание на что-то красивое, на том, как здорово жить.

Не стоит тратить жизнь зря и на какие-то банальные вещи. Даже если ваша жизнь борьба, то пусть она будет благородной. Надо извлекать из жизни максимум и жить на полную катушку!

Многие боятся использовать сарказм в музыке, почему так происходит?

Александр Химчук: Меня постоянно поражал тот факт, что большинство топовых украинских артистов, наоборот, прячутся за гротеск. Вот если брать Сердючку — это кукольный театр, хотя Андрей Данилко гениальный артист. Возможно, так выгоднее, ведь люди хотят хлеба и зрелищ, а уход в такой юмор — это защита. Все боятся быть серьезными, чтобы им не надавали по попе. Как бы там ни было, я уважаю всех своих коллег, руководствуясь таким правилом: если нечто существует, значит оно имеет место быть.

Почему песня про Витю выстрелила, а к остальным публика отнеслась более спокойно?

Александр Химчук: Мы за прошлый год выпустили 2 альбома и на каждый нашелся слушатель. Нельзя сравнивать песни, которые не крутились по радио, с «Витей».

«Витя» — это уже песня-мем, которая разошлась в первую очередь в ипнтернете. А так у каждого нашего трека есть поклонники. Тем более, что и альбомы полярно разные. Послушайте — вы обязательно найдете что-то свое.

С кем хотели бы записать дуэт?

Александр Химчук: Из женских вокалов меня очень привлекает Полина Гагарина Лена Темникова . Но для меня дуэты — это вообще не самоцель. Главное, чтобы песня звучала органично, для этого должны быть определенные предпосылки. Коммерчески я тем более к этому не стремлюсь, я с помощью музыки самовыражаюсь, а не пытаюсь заработать. Если дуэт с кем-то получается, трек идет, то и слава богу. Сейчас мы с группой Марсель готовим песню.

На каких западных музыкантов ориентируетесь? Кто нравится?

Александр Химчук: Да много на кого. Барри Уайт для меня всегда был авторитетом, француз Vitalic, Solomun, Gus Gus. Я люблю хорошую музыку.

В чем секрет популярности украинских артистов? Почему сейчас качают только они?

Александр Химчук: Да, сейчас весь российский шоу-бизнес — это все наши ребята. Может, мы как-то территориально расположены более музыкально? Не знаю. Наверное, дело во вкусе и смелости.