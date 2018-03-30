Ещё
Ансамбль «Весенний каприз» выступил на благотворительном концерте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ансамбль «Весенний каприз» выступил на благотворительном концерте 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
В теплой и душевной атмосфере прошел благотворительный концерт, в котором выступили юные танцоры ансамбля «Весенний каприз» в четверг, 29 марта.
— Так всегда бывает на мероприятиях, организованных Жанной Деминой. Весь зал был полным. Концерт шел 4 часа! И все на позитиве! Мы, как и обещали, исполнили композиции «Веселая такса» и «Клоуны». На концерте также выступила ученица Ольги Мукукеновой: она исполнила песню «Hallelujah», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель ансамбля «Весенний каприз» Елена Захарова.
Напомним, что все средства, собранные от продажи билетов, были переведены на счет актрисы Ольги Мукукеновой, которая борется с онкологическим заболеванием.
Фото: предоставила Елена Захарова
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
С культурой разных народов познакомились гости центра «Северное Чертаново» Герои любимых сказок встретились на одной сцене на фестивале «В гостях у Сказки» В «Галерее Чертаново» прошла экскурсия автора выставки «Играя в серьезное»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Как и за что артисты получают звания7
5 боевиков с брутальными героями
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение