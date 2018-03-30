Ансамбль «Весенний каприз» выступил на благотворительном концерте

В теплой и душевной атмосфере прошел благотворительный концерт, в котором выступили юные танцоры ансамбля «Весенний каприз» в четверг, 29 марта.

— Так всегда бывает на мероприятиях, организованных Жанной Деминой. Весь зал был полным. Концерт шел 4 часа! И все на позитиве! Мы, как и обещали, исполнили композиции «Веселая такса» и «Клоуны». На концерте также выступила ученица Ольги Мукукеновой: она исполнила песню «Hallelujah», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель ансамбля «Весенний каприз» Елена Захарова

Напомним, что все средства, собранные от продажи билетов, были переведены на счет актрисы Ольги Мукукеновой, которая борется с онкологическим заболеванием.

Фото: предоставила Елена Захарова