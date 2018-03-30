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Группа «Океан Эльзы» представила новый клип
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Группа «Океан Эльзы» представила новый клип 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинская музыкальная группа выпустила клип на новую песню «Без тебе». Ролик опубликован на странице группы на YouTube.
"Весна всегда приходит неожиданно", — написали музыканты на странице группы в Facebook.
Автором слов и музыки новой песни стал лидер группы Святослав Вакарчук. Клип срежиссировала Анна Бурячкова, также снявшая видео для таких молодых исполнителей, как Laud, Constantine, Кристины Соловий, групп Panivalkova, Brutto, Pianoboy и других.
Ролик снимали на западном побережье США. В видео приняли участие как минимум 13 пар близнецов разного пола и возраста.
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