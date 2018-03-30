Группа «Океан Эльзы» представила новый клип

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Украинская музыкальная группа выпустила клип на новую песню «Без тебе». Ролик опубликован на странице группы на YouTube.

"Весна всегда приходит неожиданно", — написали музыканты на странице группы в Facebook.

Автором слов и музыки новой песни стал лидер группы Святослав Вакарчук . Клип срежиссировала Анна Бурячкова, также снявшая видео для таких молодых исполнителей, как Laud, Constantine, Кристины Соловий, групп Panivalkova, Brutto, Pianoboy и других.

Ролик снимали на западном побережье США. В видео приняли участие как минимум 13 пар близнецов разного пола и возраста.