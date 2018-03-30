В Покровском-Стрешневе выступят девочки из Школы Рока 

13 апреля в школе №1285 состоится сольный концерт вечерней Школы Рока — «Роковая пятница».
— В нашей Школе Рока учатся восемь девочек, — рассказала Ирина Иванова, педагог-организатор школы №1285. — Они несколько раз принимали участие в городском конкурсе «Эстафета искусств», а в этом году стали лауреатами этого конкурса. Школьницы сами сочиняют песни, играют на ударных инструментах, электрогитарах, синтезаторах.
На концерте они исполнят песни собственного сочинения и песни известных исполнителей — Земфиры, группы «Сплин», американских рок-групп «System of a Down», «Green Day». Вход свободный, надо захватить паспорт. Адрес школы №1285: 1-й Тушинский пр., 13.