Новосибирские рэперы-педагоги прошли в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Последователи хип-хопа старой школы прошли отбор среди почти 300 участников шоу «ПЕСНИ». Дуэт Siberian Beaches исполнил песню Siberian Badman в эфире ТНТ.

«Мы с Данилом Шигаповым познакомились в НГПУ на втором курсе. Он с 11 лет танцует брейк-данс, у меня же был типичный путь рэпера. В 11 лет услышал новосибирскую команду NTL и к 14 годам начал читать рэп, исписал всю тетрадку», — рассказал НГС Александр Воробьёв

Умение писать тексты пригодилось Александру, чтобы получить диплом НГПУ за пять куплетов поэзии. Новое вдохновение для творчества пришло на танцевальных баттлах с атмосферой хип-хопа.

Название рэп-дуэта Siberian Beaches появилось летом 2016 года, когда банда поклонников хип-хопа решила ночью поехать на пляж. Александр и Данил решили делать олд-скульный хип-хоп с примесью ямайской культуры — регги, раггамафина, дэнсхола. Летом 2016 года рэперы прошли региональный кастинг на шоу «ПЕСНИ» среди десятков новосибирцев и поехали в Москву, чтобы представлять всю банду.

В планах рэперов записать первый альбом после эфиров шоу. Александр Воробьёв уверен, что может сделать это сам: за десять лет он научился быть автором текстов, писать биты и сводить музыкальные дорожки.

В марте Дайя Борисова из Новосибирска попала в шоу Первого канала «Голос. Дети» с третьего раза. Она прошла в команду рэпера Басты с песней в стиле R'n'B.