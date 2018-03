Вопрос дня: The Weeknd посвятил альбом Селене Гомес?

30 марта интернет-пользователи смогли послушать новый альбом рэппера The Weeknd . В пластинку вошли всего шесть треков, но все они, конечно, о любви. Поклонники певца стали расшифровывать тексты песен, и нашли кое-что интересное! Они думают, что рэппер посвятил композиции бывшей девушке Селене Гомес.

Первая песня из нового альбома Call Out My Name начинается со слов: «Мы нашли друг друга. Я помог тебе выбраться из разрушенного места. Ты утешила меня, но влюбиться в тебя было моей ошибкой». Сразу понятно, что тот, о ком поется, разбил исполнителю сердце.

Дальше в тексте поклонники нашли отсылку к операции Селены Гомес на почку. Фанаты даже сделали вывод, что The Weeknd собирался пожертвовать ей свою: «Я сказал, что ничего не чувствую, детка, но я солгал. Я почти отрезал часть себя ради твоей жизни».

И конечно, слушатели обнаружили завуалированное упоминание воссоединения союза Гомес и Джастина Бибера . Парочку заметили вместе после расставании Селены с рэппером: «Думаю, что я был еще одной остановкой. До тех пор, пока вы не решились. Вы просто потратили мое время».

Отношения Джастина Бибера и Селены Гомес начались еще в далеком 2011, когда еще не были так знамениты, но спустя 3 года влюбленные все же расстались. В октябре 2017 певицу вновь стали замечать в компании своего экс-бойфренда. А в начале 2018 года артисты в очередной раз поставили свой роман на паузу.