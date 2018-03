Dj Tiga выступит 7 апреля в клубе «Бессонница» в Москве

Канадский диджей и продюсер Tiga выступит 7 апреля в клубе «Бессонница».

Тига Джеймс Сонтаг играет в стиле электроклэш, его альбом Sexor в 2007 году выиграл приз Juno Award в номинации «Танцевальная запись года», а треки Louder Than a Bomb, Sunglasses at Night и You Gonna Want Me принесли диджею оглушительный успех как в России, так и во всем мире.

Вернувшись с Гоа в родной Монреаль, он открыл первый в городе магазин электронной музыки, основал собственный музыкальный лейбл Turbo Recordings и записал несколько десятков ремиксов, которые в течение долгого времени сотрясали танцполы клубов по всему миру.

Где: клуб «Бессонница». Москва, Болотная набережная, д. 11, стр. 1 Когда: 7 апреля, 23.00 — 07.00