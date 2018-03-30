Самые интересные события Москвы с 16 по 18 марта

Готовьтесь подпевать и пританцовывать — в грядущий уик-энд будет целых 4 музыкальных события! В Москву возвращается легендарный мюзикл «Призрак оперы», «Неделя Ирландии 2018» заканчивается празднованием Дня святого Патрика, а еще пройдут фестивали, посвященные джазу и творчеству The Beatles.

Выставка «Притяжение реализма»

С 15 марта в музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки проходит выставка, где представлено более 100 работ 19 талантливых современных художников. Проект «Притяжение реализма» стартовал в 2009 году и превратился в обзор достижений мастеров современной московской школы живописи. Главная задача экспозиции — показать зрителю, что реализм остается актуальным направлением в современном искусстве. Вы увидите работы как признанных художников, так и молодых живописцев, делающих свои первые творческие шаги. Выставка продлится до 22 апреля, стоимость билетов — от 80 до 200 рублей.

Выставка Hi-Fi & High End Show — 2018

С 13 марта в отеле «Аквариум» проходит выставка, где посетители смогут познакомиться с новинками и актуальными тенденциями в мире аудио— и видеотехники. В этом году гостей ожидают 3 спецпроекта. На площадке Portable Audio представлено все для прослушивания музыки — колонки, наушники, плееры, звукоусилители и аксессуары. Экспозиция Smart Install познакомит вас с различными штуками для «умного дома», а площадка Vinyl Show придется по душе любителям виниловых пластинок. По предварительной регистрации вход на выставку свободный.

Фестиваль «День и ночь святого Патрика»

17 марта в концертном зале «Известия Холл» пройдет фестиваль, посвященный празднованию Дня святого Патрика, покровителя Ирландии. Вас ждут кинопоказы и ярмарка в рамках «Недели Ирландии 2018», а также выступления оркестра волынщиков, хореографического ансамбля и звезд ирландского фолка. Если вам по душе атмосфера настоящего ирландского паба, то приходите в «Известия Холл» к 15:00 и наслаждайтесь шумным весельем.

XIII Международный фестиваль музыки The Beatles

17 марта в клубе «ТеатрЪ» пройдет музыкальный фестиваль для всех поклонников ливерпульской четверки. 14 коллективов из разных стран на протяжении 7 часов будут играть для гостей хиты легендарной группы. В этом году на фестивале отмечается сразу 2 круглые даты: 75 лет со дня рождения Джорджа Харрисона и 50-летие «Белого альбома», который без остановки в течение часа будет исполнять коллектив The White Album Band во главе с гитаристом Владимиром «Корнеем» Корниенко. Стоимость билетов — 800 рублей.

Экскурсия «Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков»

18 марта в 13:00 пройдет пешеходная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с десятью старинными зданиями, в которых располагаются посольства разных стран. Все эти здания имеют долгую и богатую историю, из-за чего успели обрасти мифами и легендами. Вы узнаете о предназначении грифонов; о замке, созданном архитектором Шехтелем, где когда-то жила ведьма; как и зачем построен вышитый крестиком дом и многое другое. Стоимость билетов — от 200 до 400 рублей. Место встречи — станция метро «Маяковская», ступеньки Театра сатиры.

Мюзикл «Призрак оперы»

16 и 17 марта в Государственном Кремлевском дворце состоятся показы знаменитого мюзикла с симфоническим оркестром. В канун 70-летия композитора Эндрю Ллойда Уэббера одна из самых успешных современных театральных постановок возвращается в столицу, чтобы москвичи вновь могли насладиться шедевром. Не упустите шанс посетить мюзикл, который в 2016 году одержал победу сразу в двух номинациях Национальной театральной премии «Золотая маска». Стоимость билетов — от 1800 рублей.

XVIII Международный фестиваль «Триумф джаза»