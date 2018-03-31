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Петр Налич: новый альбом уже почти готов
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Петр Налич: новый альбом уже почти готов 

Газета.Ru 1 час назад
Певец, композитор и актер Петр Налич рассказал о новом альбоме.
"Новый альбом уже почти готов. Пока мы называем его «Отражения в лужах». Там, кстати, будет много такого этнического бита, много песен, которые я на своем непонятном языке пою.
Иногда мне кажется, что стоило бы его расшифровать, а иногда думаю, что вот эта словесная взвесь, обладающая самостоятельной эмоционально-ритмической сущностью, но без конкретной семантики, это же клево! И я ее оставляю тогда, как есть.
Это, конечно, совсем уж далеко от мейнстрима, но мне это интересно. Так что вот, делаю. Будет меньше оркестра, а больше каких-то странных звучков, экзотических инструментов — калимба, к примеру. Этакая смесь русско-сибирского с африканским", — цитирует его слова газета «Известия».
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