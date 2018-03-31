Александр Збруев рассказал о работе в театре

31 марта народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнится 80 лет.

"В театре я видел много хорошего — замечательных талантливых режиссеров и актеров. Видел и поражения — не только свои, но и чужие, видел поражения театра в целом. Но важно другое. Когда в начале пути поступаешь в театр и участвуешь в пусть даже не очень заметном спектакле — это остается в тебе всегда.

Со временем, когда собираются роли, когда общаешься с разными режиссерами, все это каким-то образом объединяется в одно целое. Это то, что ты знаешь, что понимаешь. С годами это становится твоей позицией. В моем возрасте от нее не стоит отступать, что бы ни происходило вокруг", — сказал он.