Эстонская певица Анне Вески рассказала, с кем из российских артистов, композиторов поддерживает отношения.
"У меня теплые отношения с Игорем Корнелюком, который написал мне множество песен. Но видимся с ним не часто.
Чаще всего общаемся с моей подружкой — поэтессой Ларисой Рубальской, это душа-человек. Она выступает как настоящая артистка, у нее много концертов, куда она меня частенько приглашает.
Я с удовольствием прилетаю и пою песни на ее стихи — «Межсезонье», «По воле волн». Эти песни стали моим золотым фондом", — цитирует его слова газета «Известия».