Волгоградцы предложили поселиться в городе солисту группы «Любэ»

Волгоградцы во время концерта группы «Любэ» предложили музыкантам остаться в городе как минимум на месяц и спеть все 200 песен из их богатого репертуара.

— Вы же ходите на концерты ради песен, которые хотите услышать? Вот вы их и услышите, — сходу заявил солист группы Николай Расторгуев . — Это я предваряю ваши просьбы «Атас давай», «Коня давай», «Комбата давай». У нас, кстати говоря, не стол заказов. Я понимаю, что многие уйдут разочарованными, не услышав свою любимую мелодию. Но все мы не успеем — у нас под 200 композиций. Мы, простите, не Кобзон.

— Оставайтесь в Волгограде. Все успеете спеть. Слабо? — не унимались горожане.

Не уговорив Николая Расторгуева загоститься в Волгограде, зрители решили спеть с ним в унисон самые любимые песни. Мелодии о войне и любви горожане узнавали с первых теплых нот гармони.

— Представляете, даже у меня есть пару любимых песен в репертуаре группы «Любэ», — не переставал шутить Николай Расторгуев. — Конечно, они меняются. Но сейчас я очень люблю свои «Якоря». А вот «Комбата», извините, петь не буду. Война закончилась.

Иногда у нас случаются очень забавные случаи. Помню, как президент Молдовы Игорь Додон пригласил нас на концерт в честь Дня Победы. Мы доходим до песни «За тебя» и лишь на строчке «За тебя до донышка выпью я до дна» понимаем, что допустили ошибку. У него крепкие нервы, он даже не подал вида.

Уже к середине концерта волгоградцы забыли о неработающем «столе заказов» и наперебой затянули «Атас, комбат», а следом «Давай „Коня“. Мы поможем спеть». Устоять перед таким напором зрителей Николай Расторгуев не смог. Не заметив за спиной академического хора, бессменный солист «Любэ» предложил посолировать самим горожанам.

— После антракта застольная песня зазвучала намного душевнее, — уверен Николай Расторгуев. — Никогда не встречали такой музыкально одаренной группы — в середине песни мы с коллегами даже решили самоустраниться.

«Комбата» не будет. Война закончилась.

Дождаться самой любимой песни, знакомой еще со старых кассет, удалось каждому волгоградцу: одни 32 раза подряд хрипели и сипели «Атас», а другие напевали романсы «Ты неси меня река» и «Позови меня тихо по имени», превратив зрительный зал в «ковер» из ярких фонариков.

Знаете, как я за свою жизнь наорался «Атас?». Поэтому давайте вы возьмете эту роль на себя. Атас — и так 32 раза.