Этот папа спел малышке песню и привел ее в полный восторг

Малыши очень любят своих пап, потому что они часто балуют своих детей, разрешают порой больше, чем мама, и с ними всегда весело.

Но героиня нашего сегодняшнего ролика любит папу не только за это. Малышка просто без ума от того, как папа поет и играет на гитаре. Стоит девочке услышать первые аккорды любимой песни, как она начинает ритмично двигаться, хлопать в ладоши и улыбаться.

А исполняет папа одну из самых популярных песен всех американок в шестидесятых годах — Dream Lover, которую в 1959 году спел Бобби Дарин

Папа-музыкант так сильно проникся композицией, что решил прививать свой музыкальный вкус дочери почти с самого рождения. И малышка очень даже не против, такая музыка ей явно по вкусу, а самое главное, тем более в исполнении любимого папы.

Вы только посмотрите, что происходит с девочкой, когда она слышит музыку! Вы когда-нибудь видели токую реакцию от столь маленького ребенка?

Пользователи Сети в восторге от этой крохи, хвалят ее прекрасное чувство ритма и пророчат ей такое же музыкальное будущее.

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