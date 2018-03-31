Весенние каникулы: как отмечают католическую Пасху в Европе

На этот раз Пасху католики отмечают c 30 марта по 2 апреля и, как обычно, в это время в большинстве европейских городов проходят традиционные ярмарки и фестивали. В праздновании задействованы буквально все: и маленькие церквушки, и кафедральные соборы, и даже труппы лучших оперных театров. Forbes Life выбрал самые интересные события европейской Пасхальной недели.

Зальцбург, Австрия

Зальцбургский пасхальный фестиваль Osterfestspiele 2018

Ежегодно Зальцбургский пасхальный фестиваль открывается премьерой оперы в субботу накануне Вербного воскресенья и проходит до понедельника пасхальной недели.

Главное событие этого фестиваля — опера «Сатирикон» Бруно Мадерна, основанная на романе Тита Петрония. Длится она всего одно действие, дережирует оркестром Питер Тиллинг. А 1 апреля свою «Тоску» представит Михаэль Штурмингер , чья постановка оперы «Лоэнгрин» пользовалась особым успехом на прошлых фестивалях. В тот же день пройдет концерт камерной музыки, где прозвучат произведения Шуберта и Софьи Губайдулиной в исполнении Саксонской государственной капеллы под руководством Кристиана Тилеманна , который по совместительству руководит фестивалем.

Выставка искусства и антиквариата Art&Antique Residenz

На время пасхальных праздников население Зальцбурга увеличивается примерно на 14 000 человек: в Австрию в конце марта съезжаются ценители искусства и коллекционеры, чтобы посетить выставку Art&Antique Residenz, которая в этом году проходит с 24 марта по 2 апреля. На здесь выставляется буквально все, от мебели от именитых дизайнеров до ювелирных украшений.

Пасхальные концерты

На родине Моцарта не упускают ни одного повода исполнить произведения композитора. Так, 1 и 2 апреля Моцарта и Баха играют в церкви замка Мирабель, одного из самых красивых памятников архитектуры в Австрии.

Париж, Франция

Концерт в церкви Мадлен

В одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа 1 апреля играют «Времена года» Вивальди. Чтобы посмотреть на скульптуру «Вознесение Святой Марии Магдалины» и послушать Вивальди в исполнении оркестра «Скрипки Франции» (Les Violons de France), нужно приобрести билет за €35.

«Бенвенуто Челлини» в опере Бастилии

Постановка оперы Гектора Берлиоза современная, ей занялся Терри Гиллиам . Несколько лет назад режиссер «Бразилии» и «Страны приливов» поставил эту оперу, но только тогда дело было в Лондоне. «Бенвенуто Челлини» — сюрреалистическая постановка с пиротехникой, марионетками и статуями внушительных размеров. Вообще сам Гиллиам говорил, что опера для народа, поэтому должна быть веселой. Так что в его постановке участвуют и цирковые артисты, и факиры, и воздушные акробаты, и многое другое. Ария Терезы досталась новой восходящей звезде сопрано Претти Йенде, а самого Челлини будет исполнять американский тенор Джон Осборн . При этом в постановке также задействован и хор Парижской оперы. Управление оркестром взял на себя Филипп Жордан . Цена за билет на 1 апреля — €286.

Экс-ан-Прованс, Франция

Фестиваль Пасхи в Экс-ан-Прованс

На площадке фестиваля выступят оркестры мирового класса под руководством известных дирижеров, выдающиеся солисты. В общей сложности с 26 марта по 8 апреля будет дано более 20 концертов классической музыки.

Гастроли Венской государственной оперы

2 апреля Венская государственная опера даст свое единственное представление в году за пределами Австрии. Французский дирижер Ален Альтиноглу проведет концертную версию «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Испанскому баритон Карлосу Альваресу досталась роль графа Альмавива, графиню Альмавива исполнит Ольга Бессмертная, Фигаро — Джонгмин Парк, а Сюзанна — Валентина Нафорницэ. Такое событие пропустить нельзя.

Мюнхен, Германия

Пасхальный концерт в Мюнхенской резиденции

Концерт пройдет 1 апреля в Придворной Часовне, одной из драгоценностей резиденции. Когда-то это была свадебная часовня Людвига I, короля Баварии. В ней выступал и Моцарт со своими ранними фортепианными концертами, да и акустика в здании действительно хорошая, поэтому в ней до сих пор часто проводятся концерты.

Солисты Residenz и музыканты Мюнхенского филармонического оркестра исполнят произведения Чайковского, Шуберта, Вивальди, Моцарта, Россини и других всемирно известных композиторов. После концерта зрители, купивший специальный билет, смогут закончить вечер в ресторане баварской кухни Franziskaner. Такой билет стоит €82. Без ужина концерт обойдется в €32.

Берлин, Германия

«Чудо Элианы» в Немецкой опере в Берлине

Впервые опера Корнгольда была поставлена в 1927 году в Гамбургском оперном театре, однако с приходом нацистов была снята из репертуара и забыта. Режиссер Кристоф Лой вместе с дирижером Марком Альбрехтом и сценографом Йоханнесом Лейакером вернули этот «шедевр», как называл свою работу Корнгольд, обратно на сцену Немецкой оперы в Берлине. Оперу дадут 1 и 6 апреля.

Либретто Ханса Мюллера-Эйнигена основано на музыкальной мистерии «Святая» Ганса Катлнекера. Арию Элианы исполняет американское сопрано Сара Якубяк, которая раньше пела в составе ансамбля Франкфуртской оперы, а роль Правителя, мужа Элианы, досталась австрийскому бас-баритону Йозефу Вагнеру.

Монте-Карло, Монако

Музыкальный фестиваль в Монте-Карло

Мстислав Ростропович, Фестиваль проходит ежегодно, начиная с 1984 года. За все это время его участниками были Монсеррат Кабалье Максим Венгеров и многие другие известные на весь мир музыканты, солисты, оркестры. В этом году на пасхальные праздники пришлась третья неделя фестиваля.