Весенние каникулы: как отмечают католическую Пасху в Европе 

На этот раз Пасху католики отмечают c 30 марта по 2 апреля и, как обычно, в это время в большинстве европейских городов проходят традиционные ярмарки и фестивали. В праздновании задействованы буквально все: и маленькие церквушки, и кафедральные соборы, и даже труппы лучших оперных театров. Forbes Life выбрал самые интересные события европейской Пасхальной недели.
Зальцбург, Австрия
Зальцбургский пасхальный фестиваль Osterfestspiele 2018
Ежегодно Зальцбургский пасхальный фестиваль открывается премьерой оперы в субботу накануне Вербного воскресенья и проходит до понедельника пасхальной недели.
Главное событие этого фестиваля — опера «Сатирикон» Бруно Мадерна, основанная на романе Тита Петрония. Длится она всего одно действие, дережирует оркестром Питер Тиллинг. А 1 апреля свою «Тоску» представит Михаэль Штурмингер, чья постановка оперы «Лоэнгрин» пользовалась особым успехом на прошлых фестивалях. В тот же день пройдет концерт камерной музыки, где прозвучат произведения Шуберта и Софьи Губайдулиной в исполнении Саксонской государственной капеллы под руководством Кристиана Тилеманна, который по совместительству руководит фестивалем.
Выставка искусства и антиквариата Art&Antique Residenz
На время пасхальных праздников население Зальцбурга увеличивается примерно на 14 000 человек: в Австрию в конце марта съезжаются ценители искусства и коллекционеры, чтобы посетить выставку Art&Antique Residenz, которая в этом году проходит с 24 марта по 2 апреля. На здесь выставляется буквально все, от мебели от именитых дизайнеров до ювелирных украшений.
Пасхальные концерты
На родине Моцарта не упускают ни одного повода исполнить произведения композитора. Так, 1 и 2 апреля Моцарта и Баха играют в церкви замка Мирабель, одного из самых красивых памятников архитектуры в Австрии.
Париж, Франция
Концерт в церкви Мадлен
В одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа 1 апреля играют «Времена года» Вивальди. Чтобы посмотреть на скульптуру «Вознесение Святой Марии Магдалины» и послушать Вивальди в исполнении оркестра «Скрипки Франции» (Les Violons de France), нужно приобрести билет за €35.
«Бенвенуто Челлини» в опере Бастилии
Постановка оперы Гектора Берлиоза современная, ей занялся Терри Гиллиам. Несколько лет назад режиссер «Бразилии» и «Страны приливов» поставил эту оперу, но только тогда дело было в Лондоне. «Бенвенуто Челлини» — сюрреалистическая постановка с пиротехникой, марионетками и статуями внушительных размеров. Вообще сам Гиллиам говорил, что опера для народа, поэтому должна быть веселой. Так что в его постановке участвуют и цирковые артисты, и факиры, и воздушные акробаты, и многое другое. Ария Терезы досталась новой восходящей звезде сопрано Претти Йенде, а самого Челлини будет исполнять американский тенор Джон Осборн. При этом в постановке также задействован и хор Парижской оперы. Управление оркестром взял на себя Филипп Жордан. Цена за билет на 1 апреля — €286.
Экс-ан-Прованс, Франция
Фестиваль Пасхи в Экс-ан-Прованс
На площадке фестиваля выступят оркестры мирового класса под руководством известных дирижеров, выдающиеся солисты. В общей сложности с 26 марта по 8 апреля будет дано более 20 концертов классической музыки.
Гастроли Венской государственной оперы
2 апреля Венская государственная опера даст свое единственное представление в году за пределами Австрии. Французский дирижер Ален Альтиноглу проведет концертную версию «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Испанскому баритон Карлосу Альваресу досталась роль графа Альмавива, графиню Альмавива исполнит Ольга Бессмертная, Фигаро — Джонгмин Парк, а Сюзанна — Валентина Нафорницэ. Такое событие пропустить нельзя.
Мюнхен, Германия
Пасхальный концерт в Мюнхенской резиденции
Концерт пройдет 1 апреля в Придворной Часовне, одной из драгоценностей резиденции. Когда-то это была свадебная часовня Людвига I, короля Баварии. В ней выступал и Моцарт со своими ранними фортепианными концертами, да и акустика в здании действительно хорошая, поэтому в ней до сих пор часто проводятся концерты.
Солисты Residenz и музыканты Мюнхенского филармонического оркестра исполнят произведения Чайковского, Шуберта, Вивальди, Моцарта, Россини и других всемирно известных композиторов. После концерта зрители, купивший специальный билет, смогут закончить вечер в ресторане баварской кухни Franziskaner. Такой билет стоит €82. Без ужина концерт обойдется в €32.
Берлин, Германия
«Чудо Элианы» в Немецкой опере в Берлине
Впервые опера Корнгольда была поставлена в 1927 году в Гамбургском оперном театре, однако с приходом нацистов была снята из репертуара и забыта. Режиссер Кристоф Лой вместе с дирижером Марком Альбрехтом и сценографом Йоханнесом Лейакером вернули этот «шедевр», как называл свою работу Корнгольд, обратно на сцену Немецкой оперы в Берлине. Оперу дадут 1 и 6 апреля.
Либретто Ханса Мюллера-Эйнигена основано на музыкальной мистерии «Святая» Ганса Катлнекера. Арию Элианы исполняет американское сопрано Сара Якубяк, которая раньше пела в составе ансамбля Франкфуртской оперы, а роль Правителя, мужа Элианы, досталась австрийскому бас-баритону Йозефу Вагнеру.
Монте-Карло, Монако
Музыкальный фестиваль в Монте-Карло
Фестиваль проходит ежегодно, начиная с 1984 года. За все это время его участниками были Монсеррат Кабалье, Мстислав Ростропович, Максим Венгеров и многие другие известные на весь мир музыканты, солисты, оркестры. В этом году на пасхальные праздники пришлась третья неделя фестиваля.
Фанаты американской музыки смогут послушать экспериментальную музыку Чарльза Ивса, основоположника новой американской композиторской школы XX века. Исполнять его произведения будут пианисты Тамара Стефанович и Бертран Шамайю. Если вам ближе Моцарт, то 1 апреля стоит посетить концерт британского Оркестра века Просвещения, исполняющего преимущественно музыку барокко или венской классики. Дирижер — Роджер Норрингтон.