Ещё
В Твери состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества среди полицейских «Щит и Лира»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Твери состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества среди полицейских «Щит и Лира» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В УМВД России по Тверской области состоялся региональный этап музыкального творческого конкурса МВД России «Щит и Лира», посвященного 300-летию российской полиции, среди сотрудников органов и подразделений внутренних дел Тверской области и членов их семей.
Фестиваль проводится с целью совершенствования системы культурно-эстетического воспитания личного состава подразделений УМВД России по Тверской области, территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД.
Программа фестиваля содержит разнообразные жанры и направления: сольное пение и инструментальная музыка, вокальные ансамбли и хореография, авторская песня и фольклор. В отборочном этапе конкурса 29 исполнителей. Жюри оценивало участников в номинациях: сольное пение (сотрудники), сольное пение (дети), дуэт, авторская песня, художественное чтение, хоровое пение, инструментальная музыка и хореография. По итогам отборочного этапа выбраны лучшие исполнители среди сотрудников органов внутренних дел Тверской области.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Иркутской области сотрудники полиции приняли участие в межрегиональном детском форуме «Правопорядок глазами детей» Подмосковные госавтоинспекторы напомнили дошкольникам о дорожной безопасности с помощью рисунков на песке МВД России соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»81
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
5 боевиков с брутальными героями
Что стало со звездами 90-х38
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение