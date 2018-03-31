В Твери состоялся региональный этап фестиваля музыкального творчества среди полицейских «Щит и Лира»

УМВД России по Тверской области состоялся региональный этап музыкального творческого конкурса МВД России «Щит и Лира», посвященного 300-летию российской полиции, среди сотрудников органов и подразделений внутренних дел Тверской области и членов их семей.

Фестиваль проводится с целью совершенствования системы культурно-эстетического воспитания личного состава подразделений УМВД России по Тверской области, территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД.

Программа фестиваля содержит разнообразные жанры и направления: сольное пение и инструментальная музыка, вокальные ансамбли и хореография, авторская песня и фольклор. В отборочном этапе конкурса 29 исполнителей. Жюри оценивало участников в номинациях: сольное пение (сотрудники), сольное пение (дети), дуэт, авторская песня, художественное чтение, хоровое пение, инструментальная музыка и хореография. По итогам отборочного этапа выбраны лучшие исполнители среди сотрудников органов внутренних дел Тверской области.