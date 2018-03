Capital Cities представили сингл «My Name Is Mars»

Американский инди-поп коллектив Capital Cities представил сингл «My Name Is Mars». Вместе с релизом трека, было выпущено официальное лирик-видео. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=km2iPhTT3wc Предположительно, песня является ведущим синглом в поддержку второго студийного альбома группы, выход которого состоится в этом году. Дебютник музыкантов «In a Tidal Wave of Mystery» поступил в продажу в июне 2013 года и «взорвал» хит-парады всего мира хитом «Safe and Sound». https://www.youtube.com/watch?v=47dtFZ8CFo8