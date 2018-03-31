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Бибер посмеялся над песней The Weeknd про Селену
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Бибер посмеялся над песней The Weeknd про Селену 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
марта вышел новый альбом The «My», одна из песен которого «Call» точно посвящена Селене Гомес. В этот же день Джастин Бибер был замечен выходящим из кофейни и истерически смеющимся. Что же вызвало такое поведение: просто хорошее настроение или что-то большее? По словам инсайдеров, одна из поклонниц, окруживших певца в кофейне, спросила у него, слышал ли он новую песню. Что ответил Джастин, нам, к сожалению, неизвестно, но присутствующие утверждают, что девушка включила ему один из куплетов, где были такие слова: «Я почти что отрезал частичку себя ради твоей жизни Кажется, я был лишь очередной остановкой Пока ты не определишься». После этого Бибер еще немного поболтал с поклонниками и вышел на улицу с улыбкой до ушей. Кто если не фанаты могут лучше всего поднять настроение своему кумиру?;) С такой поддержкой Джастину точно не стоит расстраиваться из-за ссор с Селеной. Поговаривают, что Бибер зачастил в эту кофейню в Лос-Анджелесе, чтобы пофлиртовать с девушками и угостить их кофейком. Неплохой способ пережить расставание!
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