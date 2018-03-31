Daughtry вернулись с синглом «Backbone»

Американский рокеры Daughtry представили новый трек «Backbone». Композиция стала ведущим синглом в поддержку грядущего пятого студийного альбома музыкантов, релиз которого ожидается в этом году. Известно, что работа над диском ведётся ещё с 2016 года. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=ZImV_NUXOIY В 2016 году музыкантами был выпущен сборник лучших треков «It's Not Over…The Hits So Far», включающий в себя два новых трека «Torches» и «Go Down». https://www.youtube.com/watch?v=B1CPJ20lP5w