«Слот» выпустил трек «На марс!»

Российский альтернативный музыкальный коллектив "Слот" выпустил новый трек "На марс!".

"Граждане мира, на дворе 21 век, год 18-й, полет нормальный. Человечество уже не знает чем заняться помимо войн, дележа сфер влияния и распиливания денег. Никого ничем не удивить, все побывали везде и всюду, а чёрные дыры только появились и сразу пропали из красной книги.

Пора отправлять в командировки новых Колумбов с Магелланами и гораздо дальше, чем в Новый свет. Благо научно-технический прогресс уже позволяет полететь НА МАРС!