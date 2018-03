Новый трек London Grammar «Under the Stars» появился в сети

Британский инди-поп коллектив London Grammar выпустил новый трек «Under the Stars». Композиция является саундтреком к фильму «Я сражаюсь с великанами», премьера которого состоялась 29 марта. Артист в iTunes. Послушать релиз в нашем паблике в «Вконтакте». https://www.youtube.com/watch?v=rvWcaTqV16k В июне прошлого года коллектив выпустил свой второй студийный альбом «Truth Is a Beautiful Thing», возглавивший британский хит-парад. Слушайте Truth Is a Beautiful Thing — London Grammar на Яндекс. Музыке