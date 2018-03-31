Ещё
Новый трек London Grammar «Under the Stars» появился в сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый трек London Grammar «Under the Stars» появился в сети 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Британский инди-поп коллектив London Grammar выпустил новый трек «Under the Stars». Композиция является саундтреком к фильму «Я сражаюсь с великанами», премьера которого состоялась 29 марта. Артист в iTunes. Послушать релиз в нашем паблике в «Вконтакте». https://www.youtube.com/watch?v=rvWcaTqV16k В июне прошлого года коллектив выпустил свой второй студийный альбом «Truth Is a Beautiful Thing», возглавивший британский хит-парад. Слушайте Truth Is a Beautiful Thing — London Grammar на Яндекс. Музыке
Аpelzin.ru: последние новости
Людвиг Йоранссон напишет саундтрек к «Веному» с Томом Харди Джеймс Бэй представил трек "Us» MØ выпустила сингл «Nostalgia»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»82
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Как и за что артисты получают звания9
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение