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Сказка с органом. Маленький принц
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Сказка с органом. Маленький принц 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В Малом зале актриса Чулпан Хаматова расскажет историю о Маленьком принце, а также гости концерта услышат музыку французских композиторов: Дебюсси, Франка, Боэльмана, Ибера.
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