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Маленький нижегородец Леня Новожилов вылетел из шоу «Голос. Дети» на Первом канале
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Маленький нижегородец Леня Новожилов вылетел из шоу «Голос. Дети» на Первом канале 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Мальчик, который на слепых прослушиваниях растрогал до слез певицу-наставницу Пелагею, не смог пройти в финал программы.
На этапе «Песня на вылет» Леня Новожилов исполнил песню «Белеет мой парус такой одинокий». Песня написана для фильма «12 стульев» Марка Захарова 1976 года. Музыку к песне написал Геннадий Гладков, слова — Юлий Ким.
Леня был зажигателен и подвижен. Но в конце программы наставница не назвала его в числе финалистов.
— Какой же он хорошенький, — написала Ксения Бутенко. — Смотрю и улыбаюсь.
— Леня — просто чудо, — поделилась эмоциями Inga Hickman. — Эх, надо было бы ему прийти на «Голос» годика через два, тогда бы больше была вероятность победить!
— Маленький Остап, понимаешь, Бендер, романтик с большой дороги, — такую характеристику Леня получил от Lyrae.
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