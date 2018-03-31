Маленький нижегородец Леня Новожилов вылетел из шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Мальчик, который на слепых прослушиваниях растрогал до слез певицу-наставницу Пелагею, не смог пройти в финал программы.

Леня был зажигателен и подвижен. Но в конце программы наставница не назвала его в числе финалистов.

— Какой же он хорошенький, — написала Ксения Бутенко. — Смотрю и улыбаюсь.

— Леня — просто чудо, — поделилась эмоциями Inga Hickman. — Эх, надо было бы ему прийти на «Голос» годика через два, тогда бы больше была вероятность победить!

— Маленький Остап, понимаешь, Бендер, романтик с большой дороги, — такую характеристику Леня получил от Lyrae.