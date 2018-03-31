В Нижнем Новгороде грандиозным концертом отметят юбилей выдающегося хорового дирижера

Фото: nnhk.ruВ Нижнем Новгороде грандиозным концертом отметят юбилей выдающегося хорового дирижера1 апреля 2018 г. в 17:00 в старом актовом зале Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ул. Большая Покровская — 37) состоится концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Александра Александровича Юрлова — одного из крупнейших отечественных хоровых дирижеров ХХ столетия, музыканта — просветителя и общественного деятеля — народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. Юрлов — выпускник Московской консерватории.

Работал хормейстером Государственного русского хора под управлением А. В. Свешникова, а затем художественным руководителем и главным дирижёром одного из самых значительных хоровых коллективов России — Республиканской русской хоровой капеллы.

Это старейший хоровой коллектив — был образован в конце 19 века — исполнял духовную музыку, а затем участвовал в постановках спектаклей, осуществлял граммофонные записи. В 1918 году хор был национализирован и позже на его базе была создана Республиканская русская хоровая капелла.

С ее деятельностью был связан значительный этап в жизни коллектива. Хор возглавляли разные дирижеры. В 1958 году ее руководителем был назначен А. А. Юрлов.

Он расширил репертуар хора. Под его руководством были исполнены крупные вокально-симфонические произведения, в том числе музыка Шостаковича, Свиридова. А. А. Юрлов одним из первых вернул на концертную эстраду произведения русской духовной музыки. Сочинения, прозвучавшие под его руководством получали известность и дальнейшую концертную жизнь.

А. А. Юрлов участвовал с коллективом во многих фестивалях и сам организовывал крупные хоровые акции.

Нововведением А. А. Юрлова стало присоединение к профессиональному хору самодеятельных коллективов и количество тогда исполнителей достигало до 2000 человек.

А. А. Юрлов также возглавлял Всероссийское хоровое общество, был профессором МПИ имени Гнесиных, где организовал отделение по подготовке народных хоров.

А. А. Юрлов стал — одним из символов хорового исполнительского искусства.

В 1973 году после его скоропостижной смерти имя А. А. Юрлова было присвоено Государственной академической хоровой капелле России, которой он руководил.

По инициативе этого учреждения в течение сезона 2017-18 годов в разных городах России проходят концерты хоровых коллективов, посвященные 90-летию мастера.

В концерте 1 апреля примут участие:

— Капелла мальчиков и юношей Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина — руководители заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Макаров и художественный руководитель и дирижёр хора мальчиков Михаил Семёнов

— Смешанный хор Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М. А. Балакирева — Художественный руководитель и дирижер — лауреат премии г. Нижнего Новгорода, главный дирижер Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, дирижер Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Ренат Жиганшин

— Молодежный хор «Возрождение» — Художественный руководитель — Лауреат Международных конкурсов, Заслуженный работник культуры России, профессор кафедры хорового дирижирования Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки — Сергей Смирнов

— Народный коллектив России, Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского — Художественный руководитель и дирижер, Лауреат премии г. Нижнего Новгорода, дипломант всероссийских и международных конкурсов Лариса Ерыкалова;

— Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» — Дирижер — Главный дирижер хора — лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент кафедры хорового дирижирования Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, доцент кафедры академического хора Санкт-Петербургского государственного института культуры, преподаватель Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина, председатель Нижегородского филиала Всероссийского хорового общества Иван Стольников.

Прозвучит музыка М. Березовского, Г. Свиридова, П. Чеснокова, С. Рахманинова, С. Танеева, П. Чайковского, Русские народные песни в обработке А. Свешникова, А. Юрлова.

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