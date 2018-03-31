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На воронежском пасхальном фестивале выступит победительница «Большой оперы»
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На воронежском пасхальном фестивале выступит победительница «Большой оперы» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 10 по 14 апреля в Воронежской филармонии пройдёт пасхальный фестиваль «Светлый Праздник», сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.
В серии концертов примут участие воронежские артисты и приглашённые солисты. В их числе — победитель телевизионного конкурса «Большая опера» Полина Шамаева и дипломант конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе пианист Яков Кацнельсон.
В программе фестиваля «Светлый праздник» прозвучит музыка разных стилей: классические произведения для хора и симфонического оркестра, духовные песнопения, народные и патриотические песни, хоровые сочинения для детей, эстрадные композиции.
10 апреля в 19.00 в зале филармонии выступят детские хоровые коллективы Воронежа. 11 апреля в 19.00 — Мужской хор Воронежской филармонии и Губернаторский эстрадно-духовой оркестр.
13 и 14 апреля завершающим аккордом фестиваля станет выступление Воронежского академического симфонического оркестра. В концерте примут участие Мужской хор Воронежской филармонии, хор Воронежского государственного театра оперы и балета. Солисты — заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев (баритон), победитель V сезона конкурса «Большая опера» на канале «Россия-Культура» Полина Шамаева (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Яков Кацнельсон (фортепиано). Начало концертов: 13 апреля — в 19.00, 14 апреля — в 18.00.
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