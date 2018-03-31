На воронежском пасхальном фестивале выступит победительница «Большой оперы»

С 10 по 14 апреля в Воронежской филармонии пройдёт пасхальный фестиваль «Светлый Праздник», сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.

В серии концертов примут участие воронежские артисты и приглашённые солисты. В их числе — победитель телевизионного конкурса «Большая опера» Полина Шамаева и дипломант конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе пианист Яков Кацнельсон

В программе фестиваля «Светлый праздник» прозвучит музыка разных стилей: классические произведения для хора и симфонического оркестра, духовные песнопения, народные и патриотические песни, хоровые сочинения для детей, эстрадные композиции.

10 апреля в 19.00 в зале филармонии выступят детские хоровые коллективы Воронежа. 11 апреля в 19.00 — Мужской хор Воронежской филармонии и Губернаторский эстрадно-духовой оркестр.