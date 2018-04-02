Гребенщиков: «Аквариум» к лету сыграет перенесенные концерты

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Группа «Аквариум» рассчитывает к лету провести все перенесенные в связи с болезнью Бориса Гребенщикова выступления. Об этом музыкант сообщил в интервью ТАСС.

"Мы рассчитываем до лета сыграть почти все, что запланировали ранее", — сказал Гребенщиков.

6 марта на сайте коллектива было опубликовано сообщение, что по настоянию врачей музыканту требуется длительный реабилитационный период после болезни. Концерты в Санкт-Петербурге и Москве, запланированные на 16 и 18 марта, были перенесены на 7 и 9 июня соответственно. На сцену в Тель-Авиве группа теперь намерена выйти не 9 апреля, а 21 мая. Новые даты выступлений в Сибири и на Волге менеджмент группы обещал опубликовать в конце месяца.

4 марта на официальной странице Гребенщикова в Twitter появилось сообщение о том, что лидер «Аквариума» сильно простудился. В беседе с ТАСС он признался, что до последнего не хотел переносить концерты и выходил на сцену, несмотря на плохое самочувствие.

Дискография Бориса Гребенщикова насчитывает несколько десятков пластинок, выпущенных с начала 1970-х как в составе группы «Аквариум», так и в рамках сольных проектов. Творчество группы оказало большое влияние на целое поколение отечественных музыкантов.