Участники «Синей птицы» посвятят концерт жертвам кемеровской трагедии

Концерт самых юных артистов «Синей птицы» — посвящение всем жертвам кемеровской трагедии — в эфире телеканала «Россия 1» — 1 апреля в 18:30. Дети отдают долг памяти погибшим детям, юные музыканты сопереживают общему горю. Когда уже нет слов, остается только музыка.

В этом выпуске «Синей птицы» не будет ярких декораций и громких аплодисментов. Это будет концерт памяти. Вечер, когда одна нота пронзительнее тысячи слов. Давайте 1 апреля в 18:30 зажжем свечи в память о тех, кто так и не вернулся из «Зимней вишни».