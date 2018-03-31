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Участники «Синей птицы» посвятят концерт жертвам кемеровской трагедии
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Участники «Синей птицы» посвятят концерт жертвам кемеровской трагедии 

Вести.Ru 56 минут назад
Концерт самых юных артистов «Синей птицы» — посвящение всем жертвам кемеровской трагедии — в эфире телеканала «Россия 1» — 1 апреля в 18:30. Дети отдают долг памяти погибшим детям, юные музыканты сопереживают общему горю. Когда уже нет слов, остается только музыка.
В этом выпуске «Синей птицы» не будет ярких декораций и громких аплодисментов. Это будет концерт памяти. Вечер, когда одна нота пронзительнее тысячи слов. Давайте 1 апреля в 18:30 зажжем свечи в память о тех, кто так и не вернулся из «Зимней вишни».
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