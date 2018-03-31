Отказался от Apple Music. Достало

ДосталоРаньше я хвалил Apple Music за качественный сервис, честный качественный звук, поддержку высокого битрейта отдельных композиций, но теперь всё изменилось.

Я больше не хочу пользоваться этим сервисом.

И причина тому — постоянная блокировка песен и удаление их из библиотеки. Apple уже давно ведёт тенденцию блокировки некоторых треков.

Это могло случаться по одной из следующих причин:

• трек не может быть загружен из-за отсутствия доступа к сети

• композиция может быть недоступна для региона пользователя, права на неё имеют региональные ограничения

• сам трек может распространяться и лицензироваться отдельно от всего альбома

• правообладатели композиции или альбома внесли в него изменения

У меня всё иначе

Apple своевольно блокирует разные композиции в моих плейлистах. То, что было доступно ещё час назад, теперь отказывается воспроизводиться.

У половины песен из списка появилась блокировка — «Объект недоступен. Воспроизведение этого объекта невозможно».

И если раньше я думал, что это происходит по одной из вышеперечисленных причин, то сейчас я понял, что это не так.

Первое, что я проверил — тумблер нецензурного контента. Это песни, содержащие ненормативные материалы, помеченные значком E — Explicit.

Он находится в разделе Настройки —> Основные —> Ограничения —> Музыка, подкасты, новости. Увы, он оказался активирован.

Дальше пришлось уже идти на сайт техподдержки Apple и узнавать, в чем может быть причина. Предположили, что трек может быть недоступен «в моем регионе».

Окей, тогда почему эти же песни доступны для прослушивания у моих друзей, живущих по соседству? У меня что, через дорогу уже находится другой город или государство? Apple, не несите чепуху.

После мне предложили передобавить песни, поскольку исполнители могли внести в них изменения. Это тоже ни к чему не привело.

Проведя на форуме Apple чуть более четырёх часов, я не нашёл никого, кто смог бы решить проблему. Понимаете? Треки удаляются, а сделать с этим ничего нельзя!

Куда деваются мои песни — одному Богу известно. И Apple не может решить этот вопрос, вообще никак. Черт, да даже на Яндекс. Музыке таких проблем нет и никогда не было.

Перемешивание треков тоже работает криво

В Apple Music уже давно существует проблема с перемешиванием песен. И все из-за недоступности половины из них.

Как только вы активируете эту функцию, песни сортируются по жанру, исполнителю и так далее, и воспроизводятся в определенном порядке.

И только стоит приложению дойти до определенной композиции, так всё перестаёт работать.

Программа зацикливает одну и ту же песню, не давая возможности перейти к следующей. Это провал.

Причём кнопки в плеере также не дают этого сделать. Приходится отдельно открывать приложение и включать вручную следующий трек. Ааааааа, это ужасно.

Достало, я удаляю Apple Music

Если у вас уже начали внезапно пропадать треки из плейлистов, знайте, это только начало.

Сначала это будут региональные ограничения, а потом всё станет работать через одно место. Вы начнёте терять любимую музыку, хотя у друзей она продолжит воспроизводиться.

И от этой проблемы тянутся другие.

Таких, как я, много. Сами поглядите на официальном форуме компании.

Раньше в Apple Music всё работало хорошо, слаженно, теперь я не могу того же сказать про текущую работу сервиса.

Загрузка композиций часто провисает, лаги, баги, удаление треков — это всё портит впечатления. И лично я больше не хочу это терпеть. Хватит.