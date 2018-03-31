«Ленинград» выступит на стадионе «Санкт-Петербург»

Увидеть любимых артистов смогут около 60 тысяч фанатов.

Группа «Ленинград» выступит на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября. Сергей Шнуров рассказл об этом в своем микроблоге:

Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!

Поклонники эмоционально поддержали Шнурова и предложили ему посетить их родные города.

Ещё одна причина почему нужно ехать в СПб!

Столько лет ее строили, эту зенит арену, и тут мы ее за один сейшн разнесем…

К нам в Волгоград после чемпионата приезжайте, как раз новый стадион построили))

Шнур приезжай к нам в Гродно

А в Красноярск когда?

Отметим, что это будет первое выступление группы на футбольном стадионе.