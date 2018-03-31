Увидеть любимых артистов смогут около 60 тысяч фанатов.
Группа «Ленинград» выступит на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября. Сергей Шнуров рассказл об этом в своем микроблоге:
Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!
Поклонники эмоционально поддержали Шнурова и предложили ему посетить их родные города.
Ещё одна причина почему нужно ехать в СПб!
Столько лет ее строили, эту зенит арену, и тут мы ее за один сейшн разнесем…
К нам в Волгоград после чемпионата приезжайте, как раз новый стадион построили))
Шнур приезжай к нам в Гродно
А в Красноярск когда?
Отметим, что это будет первое выступление группы на футбольном стадионе.