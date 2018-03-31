Сплин выпустили релиз «Булгаковский марш» на текст Булгакова 

Российская рок-группа Сплин поделилась новым релизом — «Булгаковский марш». Музыку к произведение написал коллектив, за текст «отвечает» легендарный писатель Михаил Булгаков, за видео — Павел Ростовский. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=wZnRGJBhG4o В этом году ожидается выход нового студийного диска музыкантов, в который попадут треки, не вошедшие в альбом «Ключ к шифру» (2016). Первой ласточкой с грядущей премьеры стал трек «Тепло родного дома». https://www.youtube.com/watch?v=1LQyaq2AFLk