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Сплин выпустили релиз «Булгаковский марш» на текст Булгакова
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Сплин выпустили релиз «Булгаковский марш» на текст Булгакова 

Аpelzin.ru 44 минуты назад
Российская рок-группа Сплин поделилась новым релизом — «Булгаковский марш». Музыку к произведение написал коллектив, за текст «отвечает» легендарный писатель Михаил Булгаков, за видео — Павел Ростовский. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=wZnRGJBhG4o В этом году ожидается выход нового студийного диска музыкантов, в который попадут треки, не вошедшие в альбом «Ключ к шифру» (2016). Первой ласточкой с грядущей премьеры стал трек «Тепло родного дома». https://www.youtube.com/watch?v=1LQyaq2AFLk
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