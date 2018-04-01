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Анне Вески: мои первые хиты стали популярны сами по себе
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Анне Вески: мои первые хиты стали популярны сами по себе 

Газета.Ru 1 час назад
Эстонская певица Анне Вески рассказала, как к ней пришла популярность.
"1984 год. Я победила на грандиозном фестивале в Сопоте. Думала, провалюсь, но оказалось — победа! Меня тогда поддержал композитор Ян Френкель, он был в жюри. Прилетела из Польши в Таллин, сошла с трапа, а меня встречали поклонники с цветами и транспарантами, на которых было написано: «Ура! Анне!»
А в Эстонии я стала знаменитой благодаря очень милой песенке «Королева розового сада». Меня до сих пор так называют. В СССР мои первые хиты — «Радоваться жизни», «Позади крутой поворот», «Возьми меня с собой». Они стали популярны сами по себе, я их никогда не раскручивала.
Мне вообще казалось, что такие песни не могут стать хитами, они не были западными и модными, но в них была душевность, и они полюбились миллионам людей в СССР. Народ их выбрал. Песню «Возьми меня с собой» я считаю своим хитом, но ведь было время, когда я больше 10 лет не пела ее на концертах.
И вдруг в одночасье стала получать на своих выступлениях десятки записок с просьбой спеть эту песню. Я и понять сразу не могла, о чем меня просят. С трудом вспомнила, спела и услышала просто гром оваций. Так я поняла, что у песни бывает своя отдельная жизнь", — цитирует ее слова газета «Известия».
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