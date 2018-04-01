Игорь Бутман: мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с творчеством иностранных музыкантов

Народный артист России Игорь Бутман рассказал, почему джазовый фестиваль проходит именно в Туле.

"Надеемся, что в 2019 году мы еще больше расширим наш фестиваль и проведем его в городах Подмосковья, Ярославле или Твери, где у нас тоже прекрасные отношения с руководителями регионов. Артисты из США или Японии летят к нам по 12 часов.