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Игорь Бутман: мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с творчеством иностранных музыкантов
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Игорь Бутман: мы хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с творчеством иностранных музыкантов 

Газета.Ru 1 час назад
Народный артист России Игорь Бутман рассказал, почему джазовый фестиваль проходит именно в Туле.
"Надеемся, что в 2019 году мы еще больше расширим наш фестиваль и проведем его в городах Подмосковья, Ярославле или Твери, где у нас тоже прекрасные отношения с руководителями регионов. Артисты из США или Японии летят к нам по 12 часов.
Благодаря расширению географии фестиваля они смогут посмотреть не только Москву и Петербург, но и наши красивые провинциальные города. К тому же поклонников джаза в этих городах тоже много", — цитирует его слова газета «Известия».
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