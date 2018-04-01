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«Зверопой» по-русски и еще 8 смешных видео с переозвучкой мультфильмов
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«Зверопой» по-русски и еще 8 смешных видео с переозвучкой мультфильмов 

Tlum.ru 24 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Если у вас есть программа-видеоредактор и немного свободного времени, то можно создавать настоящие шедевры, как это делают многочисленные пользователи YouTube. Вроде знакомые кадры любимых мультфильмов, но с другой озвучкой они превращаются в забавные и интересные ролики.
К 1 апреля мы подготовили для вас подборку таких видео. Мы бы не рекомендовали смотреть их вместе с детьми, потому что им будет не очень интересно. В роликах сть множество отсылок к советским фильмам, музыке 90-х и другому, чего дети вряд ли знают.
Начнем с взорвавшего Сеть ролика «Российский Зверопой». Что если бы все герои мультфильма пели бы песни отечественных исполнителей? Ответ: было бы очень смешно!
Источник: Юджин Джуниор
Некоторые умельцы монтажа берут звук из трейлера фильма, накладывают его на подходящие кадры из мультика и получают новое полноценное произведение! Вот, например, трейлер «Пилы 8» в мире «Смешариков»:
Источник: Sad Soul
А иногда то, что говорят герои, просто заменяют на другой текст, и получается очень здорово:
Источник: Валерия Огнева
А можно взять диалоги из фильма и немного поменять декорации. Знакомьтесь, Джентльмены из Просто Квашино:
Источник: GoldMaster KV  Или можно заменить исходную музыку на свою, иногда даже более подходящую:
Источник: kavkaz planets
Источник: FireTigress CartoonClips
Источник: Людмила Белухина
Или объединить разные мультфильмы одной темой и песней:
Источник: yAnA bArtOsh
Ну и, конечно, классический микс из мультфильмов и песен:
Источник: Ольга Юсева
Хотите продолжения? Вот здесь еще 6 примеров, когда на мультик наложили неожиданную музыку и получилось очень смешно.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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