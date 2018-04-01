«Зверопой» по-русски и еще 8 смешных видео с переозвучкой мультфильмов

Если у вас есть программа-видеоредактор и немного свободного времени, то можно создавать настоящие шедевры, как это делают многочисленные пользователи YouTube. Вроде знакомые кадры любимых мультфильмов, но с другой озвучкой они превращаются в забавные и интересные ролики.

К 1 апреля мы подготовили для вас подборку таких видео. Мы бы не рекомендовали смотреть их вместе с детьми, потому что им будет не очень интересно. В роликах сть множество отсылок к советским фильмам, музыке 90-х и другому, чего дети вряд ли знают.

Начнем с взорвавшего Сеть ролика «Российский Зверопой». Что если бы все герои мультфильма пели бы песни отечественных исполнителей? Ответ: было бы очень смешно!

Источник: Юджин Джуниор

Некоторые умельцы монтажа берут звук из трейлера фильма, накладывают его на подходящие кадры из мультика и получают новое полноценное произведение! Вот, например, трейлер «Пилы 8» в мире «Смешариков»:

Источник: Sad Soul

А иногда то, что говорят герои, просто заменяют на другой текст, и получается очень здорово:

Источник: Валерия Огнева

А можно взять диалоги из фильма и немного поменять декорации. Знакомьтесь, Джентльмены из Просто Квашино:

Источник: GoldMaster KV Или можно заменить исходную музыку на свою, иногда даже более подходящую:

Источник: kavkaz planets

Источник: FireTigress CartoonClips

Источник: Людмила Белухина

Или объединить разные мультфильмы одной темой и песней:

Источник: yAnA bArtOsh

Ну и, конечно, классический микс из мультфильмов и песен:

Источник: Ольга Юсева

Хотите продолжения? Вот здесь еще 6 примеров, когда на мультик наложили неожиданную музыку и получилось очень смешно.

Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Интересное по теме: 13 мультсериалов с самыми прилипчивыми песнями из заставок 10 видеороликов со смешными детскими обедами