deadmau5 опубликовал сборник «Where’s the Drop?» эксклюзивно для Tidal

Популярный канадский диджей и продюсер deadmau5 выпустил новый релиз «Where's the Drop?», записанный совместно с оркестром. Сборник доступен эксклюзивно на стриминг-сервисе Tidal. Артист в Tidal. Артист в iTunes. Известно, что позже работа появится и на других цифровых площадках, но точная дота пока не сообщается. Последний студийный альбом deadmau5 «W:/2016ALBUM/» поступил в продажу в декабре 2016 года и добрался до 37 позциии канадского альбомного чарта. https://www.youtube.com/watch?v=-FrckD-7shc