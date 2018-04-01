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deadmau5 опубликовал сборник «Where’s the Drop?» эксклюзивно для Tidal
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deadmau5 опубликовал сборник «Where’s the Drop?» эксклюзивно для Tidal 

Аpelzin.ru 3 часа назад
Популярный канадский диджей и продюсер deadmau5 выпустил новый релиз «Where's the Drop?», записанный совместно с оркестром. Сборник доступен эксклюзивно на стриминг-сервисе Tidal. Артист в Tidal. Артист в iTunes. Известно, что позже работа появится и на других цифровых площадках, но точная дота пока не сообщается. Последний студийный альбом deadmau5 «W:/2016ALBUM/» поступил в продажу в декабре 2016 года и добрался до 37 позциии канадского альбомного чарта. https://www.youtube.com/watch?v=-FrckD-7shc
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