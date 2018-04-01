Мама Арианы Гранды спойлернула новый альбом дочери

Уже не для кого не секрет, что-летняя Ариана Гранде готовит четвёртый студийный альбом. Его продюсером, кстати, выступил Фаррел Уильямс. В Инстаграме певица поделилась снимком, на котором, видимо, её команда обсуждала предстоящий релиз. Среди «критиков» были, конечно, люди из лейбла, менеджер Скутер Браун, и, главное, была мама певицы. Она уже поделилась своим комментарием в Твиттере о скором альбоме дочери: «Боже, это невероятно!»

К ней, кстати, подключился и Скутер Браун. Немногословно, но три «ВАУ» в сториз явно говорит, что альбом будет крутым. Что ж, ждём!