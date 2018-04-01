На сцене шоу-проекта «Площадь Согласия» выступит группа DAHAKA

В среду, 4 апреля, участником уникального шоу-проекта «Площадь Согласия», организованного «Вечерней Москвой» совместно с продюсерским центром Игоря Сандлера , станет группа DAHAKA.

Группа существует уже около восьми лет, дата ее основания — весна 2010 года. Свое необычное название коллектив получил в честь персонажа одной из компьютерных игр.

Сначала участники группы DAHAKA отталкивались от истоков американской сцены, но в ходе долгой работы и творческих поисков музыка коллектива очень изменилась, получила собственное многогранное и современное звучание.

Смотрите выступление группы DAHAKA в эфире сетевого вещания «ВМ» 4 апреля в 20:00!

ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зрителей «Площади Согласия» очаровал саксофон

Телезрители выберут любимую группу на «ПлощадиСогласия»: голосование началось

Группа «Privet Earth!» придала новый смысл известным стихам