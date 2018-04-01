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На сцене шоу-проекта «Площадь Согласия» выступит группа DAHAKA
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На сцене шоу-проекта «Площадь Согласия» выступит группа DAHAKA 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 4 апреля, участником уникального шоу-проекта «Площадь Согласия», организованного «Вечерней Москвой» совместно с продюсерским центром Игоря Сандлера, станет группа DAHAKA.
Группа существует уже около восьми лет, дата ее основания — весна 2010 года. Свое необычное название коллектив получил в честь персонажа одной из компьютерных игр.
Сначала участники группы DAHAKA отталкивались от истоков американской сцены, но в ходе долгой работы и творческих поисков музыка коллектива очень изменилась, получила собственное многогранное и современное звучание.
Членами жюри проекта, которые будут направлять участников и указывать им их сильные и слабые стороны, в этот раз будут гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов, Заслуженный артист РФ Александр Левшин, музыкант группы «Автограф» Леонид Гуткин и председатель комиссии, музыкальный продюсер Игорь Сандлер.
Смотрите выступление группы DAHAKA в эфире сетевого вещания «ВМ» 4 апреля в 20:00!
ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»
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