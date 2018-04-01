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«Первому игроку приготовиться» стал главным хитом спилберга за 10 лет
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«Первому игроку приготовиться» стал главным хитом спилберга за 10 лет 

Gmbox 1 апреля 2018
Премьера главного «Первому игроку приготовиться», нового фильма Стивена Спилберга, состоялась в конце прошлой недели. И всего за три дня — с пятницы по воскресенье — фильму уже удалось собрать рекордные $181,2 млн: $53 млн в Северной Америке и $128 по остальному миру.
Таким образом фантастический фильм становится самым успешным фильмом Спилберга за прошедшие десять лет — следующим за ним с большим отрывом идёт «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», собравший в 2008г. за премьерный уикенд $100 млн 
По словам аналитиков, «Первому игроку приготовиться» должен вернуть режиссёру статус человека, зарабатывающего на своём творчестве большие деньги после продолжительного застойного периода, во время которого были выпущены «Большой и добрый великан» и «Приключения Тинтина», не добившиеся какого-либо коммерческого успеха.
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