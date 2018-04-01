Концерт IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича

Концертная программа состоит из увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П. И Чайковского, Концерта для фортепиано с оркестром fis-moll, соч. 20 А. Н. Скрябина, симфонической сюиты «Шехерезада», соч. 35 Н. А. Римского-Корсакова.