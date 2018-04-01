«Спать в поездах — романтично». Группа The Rasmus о своем туре по России

В субботу, 31 марта, всемирно известная финская рок-группа The Rasmus выступила на сцене концертного зала Event Hall Сити-парка «Град». В Воронеж музыканты приехали в рамках самого крупного российского тура за всю историю группы. Всего за полтора месяца гастролей финны посетят 22 города, где презентуют свой новый альбом «Dark Matters» — первый после пятилетнего молчания группы.

Послушать The Rasmus в Воронеже собрались более 2,5 тысяч зрителей. Музыканты сыграли не только песни из нового альбома, но и горячо любимые многими хиты In the Shadows, First Day of My Life, No Fear и др. Перед концертом лидер группы Лаури Юлёнен и бас-гитарист Ээро Хейнонен ответили на вопросы «АиФ-Черноземье»

О поездах, любимых городах и подарках

— Вы приезжаете в Воронеж во второй раз. Какие впечатления от города? Как вас встретили в этом году?

Лаури Юлёнен: В первую очередь, порадовали фанаты, которые встретили нас в аэропорту. Нам было очень приятно. Перед концертом мы успели прогуляться по торговому центру, где тоже встретили наших поклонников. Очень здорово общаться с фанатами перед выступлением, потому что вечером, после концерта, не остается сил, хочется в душ и спать. Очень классная концертная площадка, на которой мы выступаем уже во второй раз. Это огромный плюс для города.

— Вы уже неоднократно бывали в России. Появились ли за время гастролей любимые места в нашей стране?

Ээро Хейнонен: В этом туре мы впервые побывали в Иркутске, на озере Байкал. В России много мест, куда приятно возвращаться, где мы имеем друзей — например, во Владивосток, Хабаровск, Нижний-Новгород, Воронеж.

Лаури Юлёнен: В этом году мы выступали в Перми и побывали в Кунгурской ледяной пещере, которая находится в 100 км от города. Это был очень необычный опыт. Было страшновато находиться внутри горы, ходить по туннелям, чувствовать тонны камней над собой. Вообще, приятно, когда в туре происходит что-то неожиданное. Ведь, как правило, все отели, аэропорты одинаковые. Бывают казусы на концертных площадках. Например, в прошлом туре в Нижнем-Новгороде у нас погас свет на сцене. Мы любим изучать города. Ведь в стенах отеля вряд ли произойдет что-то необычное. Интересно выходить в город, знакомиться с новыми людьми, пробовать местную еду, пить кофе в местных кофейнях.

— Если бы вам предложили переехать в Россию, в каком городе бы вы поселились?

Лаури Юлёнен: Я очень люблю жить у воды, у океана, поэтому это, скорей всего, был бы Владивосток. Однажды во Владивостоке я даже занимался подводным плаванием. На улице было около девяти градусов, было очень холодно, мы погружались в гидрокостюмах. Это был веселый — опыт. Еще мне понравился город с гористой местностью, но не вспомню, как он называется.

— В этом туре вы много путешествуете на поездах. Как вам такой вид транспорта?

Лаури Юлёнен: Мне нравится, особенно ночные поезда. Есть что-то романтическое спать в поездах. Часто для нашей команды снимают вагон, и мы можем устраивать там вечеринки и пробовать традиционную русскую еду — борщ, например.

— Российские поклонники дарят вам самые разные подарки. Какие вам больше всего приглянулись?

Лаури Юлёнен: В основном, это шоколадки и сладости. Все хотят, чтобы мы поправлялись. Много замечательных сувениров, например, такое украшение (Лаури продемонстрировал кулон в виде листочков — Ред.) мне подарили в начале тура. Теперь не снимаю его.

Ээро Хейнонен: А мне подарили шерстяные носки с пингвинами. Тоже их ношу постоянно.

«Музыка — запретная тема в семье»

— Лаури, ваш старший сын подарил вам деревянный кубик перед поездкой. Вы с ним выходите на сцену?

Лаури Юлёнен: Это было так мило, когда он мне принес этот кубик. Он знает, что я люблю все деревянное, простые формы. Он сказал: «Папа, это тебе на удачу». Я даже чуть не расплакался. Теперь он лежит в секретном месте. Это очень здорово, когда есть что-то такое в туре. Вдали от семьи очень сложно сохранять свои эмоции. А тут есть то, что напоминает тебе о настоящих чувствах.

— А трехмесячному малышу поете обычно колыбельные?

Лаури Юлёнен: Я начал играть на гитаре нашу новую песню, и он расплакался. Это был очень честный ответ.

— Ваши дети слушают песни Rasmus?

Лаури Юлёнен: Мы не говорим с сыном о нашей группе. Это запретная тема. Он понимает, как только разговор заходит о группе, о музыке, значит, папа скоро уедет. И он сразу расстраивается.

Ээро Хейнонен: У меня двое подростков, которые слушают другую музыку. Они считают, что Rasmus — где-то в прошлом.

— Как вы считаете, почему финские группы так популярны в России? Ваша или Nightwish, например.

Лаури Юлёнен: В Финляндии, действительно, большое количество популярных рок-музыкантов. Что касается нас, то мы связываем популярность с тем, что наша группа давно существует. Тогда было очень модно играть на гитаре и барабанах. Сейчас все немного по-другому — больше преобладает компьютерная история.

— Лаури, через месяц у вас день рождения. Как планируете отметить? О каком подарке мечтаете?

Лаури Юлёнен: В этот день у нас намечена встреча с группой, с менеджментом, поэтому я буду опять в отъезде. Когда вернусь в Лос-Анджелес, то буду праздновать вместе с сыном. У него тоже скоро день рождения. А в подарок хочу получить новую обувь.