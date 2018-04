В субботу, 31 марта, всемирно известная финская рок-группа The Rasmus выступила на сцене концертного зала Event Hall Сити-парка «Град». В Воронеж музыканты приехали в рамках самого крупного российского тура за всю историю группы. Всего за полтора месяца гастролей финны посетят 22 города, где презентуют свой новый альбом «Dark Matters» — первый после пятилетнего молчания группы.

Послушать The Rasmus в Воронеже собрались более 2,5 тысяч зрителей. Музыканты сыграли не только песни из нового альбома, но и горячо любимые многими хиты In the Shadows, First Day of My Life, No Fear и др. Перед концертом лидер группы Лаури Юлёнен и бас-гитарист Ээро Хейнонен ответили на вопросы «АиФ-Черноземье»