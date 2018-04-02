Прощание с народной артисткой России Натальей Попович пройдет в Москве в понедельник

Москва простится с главным хормейстером столичного театра «Новая опера», народной артисткой России Натальей Попович в понедельник.

Попович скончалась на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артисткой пройдет с 11 до 13 часов в зеркальном фойе театра «Новая опера» имени Колобова.

Наталья Попович родилась в Ленинграде, а свою музыкальную карьеру начала в Свердловске. В 1991-2017 годах Попович была главным хормейстером «Новой оперы». В 2003 году, после кончины основателя театра Евгения Колобова , по распоряжению правительства Москвы Попович стала председателем художественно-творческой коллегии театра «Новая опера» и занимала эту должность до 2013 года.

Наталья Попович — автор идеи театрализованных представлений, которые стали визитной карточкой «Новой оперы»: Bravissimo! (к 10-летию театра в 2001 году) и «Все это — опера!» (к 20-летию театра в 2011 году), гала-концерта Viva Verdi! к 200-летию со дня рождения композитора, в котором звучат фрагменты из всех опер Джузеппе Верди

За вклад в искусство Попович была награждена почетными званиями и наградами: Государственной премией РФ за создание театра «Новая опера» (2003), почетным званием народной артистки России (2004), орденом Дягилева I степени «За пользу русской культуре» (2008) и другими.