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Прощание с народной артисткой России Натальей Попович пройдет в Москве в понедельник
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Прощание с народной артисткой России Натальей Попович пройдет в Москве в понедельник 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Москва простится с главным хормейстером столичного театра «Новая опера», народной артисткой России Натальей Попович в понедельник.
Попович скончалась на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артисткой пройдет с 11 до 13 часов в зеркальном фойе театра «Новая опера» имени Колобова.
Наталья Попович родилась в Ленинграде, а свою музыкальную карьеру начала в Свердловске. В 1991-2017 годах Попович была главным хормейстером «Новой оперы». В 2003 году, после кончины основателя театра Евгения Колобова, по распоряжению правительства Москвы Попович стала председателем художественно-творческой коллегии театра «Новая опера» и занимала эту должность до 2013 года.
Наталья Попович — автор идеи театрализованных представлений, которые стали визитной карточкой «Новой оперы»: Bravissimo! (к 10-летию театра в 2001 году) и «Все это — опера!» (к 20-летию театра в 2011 году), гала-концерта Viva Verdi! к 200-летию со дня рождения композитора, в котором звучат фрагменты из всех опер Джузеппе Верди.
За вклад в искусство Попович была награждена почетными званиями и наградами: Государственной премией РФ за создание театра «Новая опера» (2003), почетным званием народной артистки России (2004), орденом Дягилева I степени «За пользу русской культуре» (2008) и другими.
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