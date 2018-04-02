Церемония прощания с народной артисткой РФ Натальей Попович началась в Москве

Близкие и коллеги пришли проститься с главным хормейстером столичного театра «Новая опера», народной артисткой России Натальей Попович в понедельник, передает корреспондент РИАМО.

Попович скончалась на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артисткой пройдет до 13:00 в зеркальном фойе театра «Новая опера» имени Колобова.

На церемонии собрались близкие и коллеги Попович. Пришедшие тихо прощаются с народной артисткой.

Наталья Попович родилась в Ленинграде, а свою музыкальную карьеру начала в Свердловске. В 1991-2017 годах Попович была главным хормейстером «Новой оперы». В 2003 году, после кончины основателя театра Евгения Колобова, по распоряжению правительства Москвы Попович стала председателем художественно-творческой коллегии театра «Новая опера» и занимала эту должность до 2013 года.

Наталья Попович — автор идеи театрализованных представлений, которые стали визитной карточкой «Новой оперы»: Bravissimo! (к 10-летию театра в 2001 году) и «Все это — опера!» (к 20-летию театра в 2011 году), гала-концерта Viva Verdi! к 200-летию со дня рождения композитора, в котором звучат фрагменты из всех опер Джузеппе Верди.

За вклад в искусство Попович была награждена почетными званиями и наградами: Государственной премией РФ за создание театра «Новая опера» (2003), почетным званием народной артистки России (2004), орденом Дягилева I степени «За пользу русской культуре» (2008) и другими.